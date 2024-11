Brezplačno potapljaško potovanje v Avstralijo za obiskovalca DEMA

Specializirana potovalna agencija Diveplanit Travel za udeležence največje razstave potapljaške industrije na svetu DEMA v Las Vegasu (19.–22. november) pravi, da je s številnimi seminarji predstavljala najboljše avstralske potapljaške destinacije – in ponudila tudi priložnost, da osvojite posebno potovanje. spodaj pod.

Diveplanit na sejmu deli svoje znanje o destinaciji o 2000 km dolgem Velikem koralnem grebenu (GBR), vključno s posodobitvijo zdravstvenega stanja grebena po letošnjem svetovnem dogodku množičnega beljenja, kot tudi s predstavitvijo avstralskih »velikih osem« morskih srečanj s kiti minke do listnatih morskih zmajev.

In en srečni udeleženec na njegovih seminarjih bo osvojil povratne ekonomske lete za dve osebi iz Los Angelesa v Melbourne, Brisbane ali Sydney z United Airlines, skupaj s tridnevnim izletom s krovom za dve osebi, ki se potapljata na Ribbon Reefs na krovu. Duh svobode, in paket štirih nočitev potapljanja in nastanitve za dve osebi na južnem Velikem koralnem grebenu, od Heron Reefa do otoka Lady Musgrave, z Dive Spear Sport 1770.

Diveplanit je pripravil tudi zbirko avstralskih Posebnosti DEMA Show Group, z ekskluzivnimi popusti in dodatki za vodjo potovanja, ki vključujejo dodatke k izkušnji GBR za raziskovanje deževnega gozda Daintree in Sydneyja nad in pod vodo, kot tudi pakete za greben Ningaloo, 1770 in zasebne najeme kitov minke.

GBR ponuja široko paleto potapljaških izkušenj, pravi Diveplanit, od pelagičnih in visečih potopov v oddaljenih Koralnih morskih grebenih in srečanj s kiti minke in velikansko krompirjevo trsko na Ribbon Reefs na skrajnem severu, do bližnjih srečanj z gnezdečimi želvami na Otok Heron in parjenje mant na otoku Lady Elliot na skrajnem jugu.

Operaterjeva izkušnja Great Eight vključuje plavanje s pritlikavimi kiti minke na GBR in morskimi psi kitovci v Ningalooju ter opazovanje vlakov mant na otoku Lady Elliot. V Sydneyju lahko Diveplanit potapljačem pokaže, kje lahko najdejo morske zmaje s plevelom in »skrita makro čudesa« pristanišča Sydney.

Južna Avstralija ponuja svoje edinstvene listnate morske zmaje, velike bele morske pse na Neptunovih otokih in letno orgijo več kot 200,000 velikanskih sip v Whyalli.

Danes (21. novembra) eden od seminarjev zagotavlja posodobitev zdravja koral GBR in prikazuje, kako državljanska znanost pomaga pri raziskovanju obsežnega sistema grebenov z vsemi, ki lahko prispevajo, bodisi z osebnim obiskom GBR ali oddaljeno pomočjo pri analizi na tisoče slik ki jih potapljači, potapljači in organizatorji potovanj dnevno naložijo v globalno bazo podatkov. Ujemite srečanje ob 11 PTZ v sobi S206 v kongresnem centru Las Vegas.