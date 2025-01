Potapljačica na prostem dosega absolutni rekord hoje

at 11: 19 am

Nov absolutni svetovni rekord v najdaljšem podvodnem sprehodu z enim vdihom je postavila avstralska potapljačica na prostem Amber Bourke. Prehodila je 112.83 m, kar je več od najdaljšega nogometnega igrišča Premier lige, njen podvig lani avgusta pa je pravkar uradno potrdil Guinness World Records (GWR).

»Sem inštruktor potapljanja na prostem in se potapljam na dah že več kot 10 let,« je povedal Bourke, ki je star 35 let in je iz Queenslanda. »To sem želel storiti zaradi lastnega občutka dosežka – vedno sem sanjal, da bi imel naslov Guinnessove knjige rekordov – in tudi zaradi zbiranja denarja za Avstralsko društvo za ohranjanje morja v procesu."

Ta visoko specializirana oblika dinamične apneje vključuje premikanje po dnu bazena, upognjeno naprej za 90° v bokih, tako da je trup raven, kot pri plavanju, vendar z obremenitvijo nog in stopal. Video prikazuje predstavo o porabi energije.

(Grace Conlan / Freediving Gold Coast)

Bourkejeva, ki je nosila 9 kg uteži, se je občasno spotaknila na prvi dolžini, a je prišla do konca 50-metrskega olimpijskega bazena, kjer je morala z roko in nogo udariti ob steno, preden se je obrnila na drugi dolžini. Nato se je še enkrat obrnila zadnjih 12.83 m in prišla na površje šele, ko je pretekla moške rekorde.

Prejšnji ženski rekord 109.6 m, ki ga je postavila južnoafriška potapljačica na prostem Amber Fillary, je veljal od novembra 2021 in to je bil velik korak naprej od rekorda 81.6 m, ki ga je leta 2019 postavila Bilge Cingigiray iz Turčije.

Moški rekord pri 107 m je septembra 2021 postavil hrvaški prosti potapljač Vitomir Maričić. Junija lani še en Hrvat, Boris Milošić, dosegel rekord na 112 m, čeprav gre za Maričićev znak, ki še vedno stoji na spletni strani GWR.

Vsestranska potapljačica na prostem Amber Bourke

Amber Bourke je pred tem postavila 17 državnih rekordov AIDA in enega svetovnega rekorda v prostem potapljanju, trenutno pa je avstralska številka ena v dinamični apneji brez plavuti in konstantni teži brez plavuti, enoplavuti in dvoplavutkih ter med prvih pet v vseh preostalih disciplinah potapljanja na prosto.

Tudi na Divernetu: Potapljač na prostem je postavil svetovni rekord v hoji na 112 metrov, Freediver gre na epski sprehod, Podvodni prostohodec Boris Milošič je dosegel svetovni rekord, Svetovni rekord pri zadrževanju diha Bilge Clingigiray