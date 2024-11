Freediver izsledi osuplega lastnika prstana

V Britaniji rojen Barbados prvak v prostem teku Alex Davis je uporabljal na novo pridobljeni detektor kovin, da bi brskal po morskem dnu ob svojem posvojenem karibskem otoku, ko je instrument začel oddajati piske, ki bi lahko nakazovali prisotnost plemenite kovine.

Orkan Beryl je poleti pometel plasti peska s podvodnega substrata, a doslej je Davis z detektorjem našel predvsem kovance, zamaške steklenic in svinčene uteži.

Potapljač na prostem je med kopanjem pod mrtvimi koralami in peskom v 2 metrih vode ob Miami Beachu na južni obali prišel do komaj zatemnjenega zlatega prstana z emblemom jelena in vstavljenim temno rdečim kamnom. Na njej so bile vgravirane besede "McMaster University 1965" in začetnice "FMP".

Maturantski prstan je bil le rahlo zatemnjen (Alex Davis)

Davis, ki je doma iz Perrnaportha v Cornwallu, je na Barbadosu postavil 11 državnih rekordov v prostem potapljanju, vodi, kot pravi, prvo šolo potapljanja na prostem na otoku in je od leta 2013 delal kot glavni inštruktor AIDA in vodnik podvodnega ribolova. Njegova trenutna konstantna teža (CWT) rekordni potop je bil na 92 ​​m, ima pa tudi 81-metrski nacionalni potop v prostem potopu (FIM) zapis.

Kasneje tistega dne je stopil v stik z osebjem v Canadianu univerza v Hamiltonu v Ontariu, da bi razložil, kaj je našel. Iskanje po njihovih arhivih je privedlo do imena, ki se ujema z začetnicama na prstanu: Frederick Morgan Perigo.

Ko je Davis stopil v stik s Perigom, je presenečeni starejši moški potrdil, da je dobil pečatni prstan ob diplomi na McMasterjevi naravoslovni fakulteti leta 1965. Nosil ga je 12 let in je bil razburjen, ker ga je izgubil med obiskom Barbadosa z njegova žena in otroci.

"Nekega dne sem vzel svojega mlajšega sina in zabredel v ocean," je dejal Perigo. »Val ga je prevrnil, zato sem segel, da bi ga prijel. Potegnil me je za roko in prstan mojega študenta Maca se je snel. Iskali smo ga, a neuspešno.” Ni pričakoval, da bo spet videl svoje imetje.

Morgan Perigo: 'Kakšno čudovito presenečenje!' (Morgan Perigo)

Ker je Davis vedel, da se bliža posebna priložnost, je nakit nemudoma poslal v Perigo in prispel je z enim dnevom rezerve. "Kako čudovito nepričakovano darilo za 83. rojstni dan!" je bil navdušen odziv lastnika.

Tudi na Divernetu: POTAPLJAČ SE VRAČA PRSTAN PO 60 LETIH, POTAPALJ NAŠEL POROČNI PRSTAN, IZGUBLJEN LETA 1979, POTAPLJAČ JE NAJDEL PRSTAN – ZA OLAJŠANJE EKIPE MERCEDES F1