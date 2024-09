Težki pogoji prinesejo svetovni rekord v potapljanju na prosto

Sčasoma postaja podiranje svetovnih rekordov za potapljače na prostem vse večji izziv – še toliko bolj pa, ko jih prime slabo vreme. Na 33. svetovnem prvenstvu AIDA v globini na Korziki je bil postavljen samo en nov svetovni rekord, saj je serijski rekorder Aleksej Molčanov uspel izboljšati svoj prejšnji globinski potop.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Plavuti (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Prireditev je bila zaradi težkih pogojev za tekmovalce prestavljena za 24 ur na 10. september. Ruski prosti potapljač, ki je tekmoval kot "posamezni nevtralni športnik", se je spustil na 125 m - 2 m globlje od globine, ki mu je uspela na istem tekmovanju v Limassolu na Cipru lani. Njegov potop je trajal 4 minute 23 sekund.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two plavuti is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

V zadnjih letih se je Molchanov običajno znašel v tekmovanju z Arnaudom Jeraldom kot njegovim edinim tesnim tekmecem v CWTB, tako da bi lahko ob letošnji odsotnosti francoskega potapljača na prosto vzel zlato medaljo na prvenstvu.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Plavuti (CNF) world record.

35. svetovni rekord

Molčanov že ima absolutni rekord CWTB na 124 m, ki ga je lani postavil na svetovnem prvenstvu CMAS 7th Free Diving Depth World Championship v Roatanu v Hondurasu. Zadnji svetovni rekord je bil njegov sedmi v tej disciplini in skupno 35. v karieri.

Molchanov ima tudi AIDA Svetovna rekorda z monoplavutjo s konstantno težo (CWTB) (136 m) in s spremenljivo težo (156 m).

Tekmovanje se je zaključilo 15. septembra, ko so tekmovalci med tednom dosegli dva celinska in 36 državnih rekordov.

Skupna kategorija nagrajuje tiste potapljače na prostem, za katere velja, da so blesteli v disciplinah Free Immersion, CWT, CNF in CWTB, zaradi česar je bil Hrvat Petar Klovar imenovan za moškega skupnega prvaka, medtem ko je Marianna Gillespie iz Francije, ki tekmuje kot posamezna mednarodna atletinja, osvojila naslov ženske že tretje leto zapored.

