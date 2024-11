GO Diving Show in Scuba Show tvorita promocijsko partnerstvo

Vodilni potapljaški dogodki GO potapljaški šov in Potapljaški šov so ustanovili promocijsko partnerstvo, katerega cilj je povečati njihovo izpostavljenost v svetovnem merilu.

To vzajemno partnerstvo med subjektoma – ki organizirata dobro cenjene in v nekaterih primerih že dolgo uveljavljene potapljaške dogodke v Združenem kraljestvu, ZDA in Avstraliji – bo pomenilo večjo pokritost za vse tri predstave, pa tudi možnost za posamezne prodajna ekipa za navzkrižno promocijo različnih dogodkov svojim strankam.

Uredniški direktor GO Diving Showa Mark Evans je dejal: »To partnerstvo med nami in Scuba Showom – ki ga mnogi smatrajo za NAJBOLJŠI potapljaški dogodek v ZDA – je vsestransko koristno.

»Trije dogodki – Scuba Show v Long Beachu v Kaliforniji in GO Diving Shows v Kenilworthu v Združenem kraljestvu in Sydneyju v Avstraliji – bodo zdaj deležni globalne promocije prek naše združene mreže tiskanih in digitalnih revij ter spletnih mest.«

Za več informacij si oglejte: www.godivingshow.comin www.scubashow.com