Nacionalna delavnica Green Fins načrtuje načrte za pobude trajnostnega morskega turizma

at 9: 00 am

Green Fins, svetovni okoljski standard za potapljanje in snorklanje, naj bi prispeval k modremu gospodarstvu Indonezije. Nacionalna delavnica, osredotočena na "Omogočanje trajnostne industrije potapljanja in snorklanja v Indoneziji z izvajanjem pobude Zelene plavuti", je sprožila skupna prizadevanja za zaščito morskih ekosistemov države z morskim turizmom.

Fundacija Reef-Worldje Koordinacijski organ UNEP za morja vzhodne Azije (COBSEA) in Center koralnega trikotnika (CTC) je med 18. in 19. februarjem 2025 organiziral nacionalno delavnico Green Fins v Aryaduta Menteng v Džakarti v Indoneziji. Ta osrednji dogodek, ki ga je podprla IUCN (Mednarodna zveza za ohranjanje narave) prek sklada za financiranje modrega naravnega kapitala (BNCFF), je združil ključne deležnike iz indonezijske vlade, industrije morskega turizma, naravovarstvenih organizacij in globalnega Green Green Capital. Mreža Fins za razvoj načrta za krepitev pobude Green Fins v Indoneziji in za raziskovanje mehanizmov trajnostnega financiranja za njeno dolgoročno izvajanje.

Udeleženci iz petih indonezijskih ministrstev, vključno z ministrstvom za morske zadeve in ribištvo ter ministrstvom za turizem in kreativno ekonomijo, so sodelovali z lokalnimi upravnimi organi MPA, potapljaškimi operaterji in mednarodnimi strokovnjaki, da bi začrtali smer za okolju bolj odgovoren sektor morskega turizma.

Nacionalna delavnica Green Fins v Džakarti

Ta raznolika skupina se je ukvarjala z osredotočenimi razpravami in strateškim načrtovanjem, obravnavala ključne vidike izvajanja Green Fins in raziskovala možnosti za njihovo vključitev v nacionalna prizadevanja za ohranjanje morja.

"Ne razpravljamo le o trajnosti," je dejal JJ Harvey, direktor operacij pri The Reef-World Foundation. »Ustvarjamo oprijemljiv načrt za ukrepanje. Energija in sodelovanje na tej delavnici sta bila resnično navdihujoča, saj sta postavila temelje za resnično, merljivo spremembo v indonezijski potapljaški industriji in sprostila polni potencial njenega morskega turizma, hkrati pa zagotovila prihodnje zdravje njenih grebenov.”

»Koralni trikotnik kot globalni epicenter morske biotske raznovrstnosti se zanaša na vodilno vlogo Indonezije v boju proti grožnjam z močnim ohranjanjem koralnega grebena in trajnostnimi turističnimi praksami,« je dejal Rili Djohani, izvršni direktor CTC.

"Razširitev Green Fins in povečanje prizadevanj za usposabljanje sta ključna koraka k zagotavljanju pravične delitve koristi in dolgoročnega vpliva ohranjanja naših edinstvenih morskih virov."

Nacionalna delavnica Green Fins v Džakarti

»Trajnostno modro gospodarstvo je v ospredju dela COBSEA na področju morskih in obalnih ekosistemov,« je izjavil Mahesh Pradhan, UNEP COBSEA koordinator.

»Zagotavljanje trajnostnih praks v morskem ekoturizmu v Indoneziji in regiji vzhodnoazijskih morij bo dodatno utrdilo konkretna prizadevanja za ohranjanje, hkrati pa koristilo lokalnim skupnostim.

"COBSEA s ponosom podpira pobudo Zelene plavuti, ki se je začela na Tajskem pred več kot 20 leti in je zdaj zacvetela v pomembno svetovno gibanje."

Ključne razprave in raziskave med delavnico so vključevale:

Uskladitev Green Fins z nacionalnimi politikami in mednarodnimi zavezami, vključno z indonezijsko vizijo MPA 2030/45, nacionalnim akcijskim načrtom za biotsko raznovrstnost (NBSAP) in mednarodnimi zavezami, kot je Globalni okvir za biotsko raznovrstnost.

Raziskava celovitega časovnega načrta za implementacijo Green Fins v Indoneziji, ki opisuje možne korake, časovnico in finančne strategije.

Razprave o različnih mehanizmih financiranja, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi, mešanimi modeli financiranja in integracijo z obstoječimi programi, da se zagotovi dolgoročna finančna vzdržnost Green Fins.

Poudarek na okrepljenem sodelovanju med vladnimi agencijami, zasebnim sektorjem in naravovarstvenimi organizacijami.

Močan poudarek na vključenosti, vključno s pristopi, ki vključujejo enakost spolov, in podporo malim podjetjem.

Nacionalna delavnica Green Fins v Džakarti

Na delavnici je bil poudarjen položaj Indonezije kot vodilne v svetovnem merilu potapljanja na osnovi MPA, saj se 70 % potopov zgodi znotraj MPA. V razpravah je bilo poudarjeno, da je treba obravnavati izzive, kot so uhajanje prihodkov in visoki stroški izvajanja, hkrati pa izkoristiti priložnosti za vključitev zelenih plavuti v obstoječe vladne pobude, kot sta strategija modrega gospodarstva Ministrstva za morje in ribištvo in programi trajnostnega turizma Ministrstva za turizem.

Udeleženci so se vključili tudi v izmenjavo znanja, kjer so izmenjali najboljše prakse iz držav, kot so Filipini, Malezija, Japonska in Tajska, s poudarkom na razvoju trajnostnih modelov financiranja in krepitvi zmogljivosti ocenjevalcev.

Rezultati te delavnice bodo okrepili Green Fins Indonesia in prispevali k širšemu globalnemu vplivu, ki bo spodbudil trajnostni morski turizem po vsem svetu.

Odkrijte, kako lahko vaša organizacija prispeva k globalni širitvi Green Fins tako, da kontaktirate: info@greenfins.net.