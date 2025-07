V Koreji so trije potapljači hkrati izgubili zavest

Včeraj zjutraj (30. julija) so v pristaniških vodah v Koreji nezavestne potapljače, ki so uporabljali površinski zrak, našli v poplavi, dva pa sta umrla, tretji pa naj bi ostal v kritičnem stanju.

Potapljači so že od malo po 8. uri zjutraj odstranjevali vijuge s trupa kontejnerske ladje, zasidrane v pristanišču Busan New Port v mestu Changwon.

Obalna straža Changwona Ob 11.43 so bili obveščeni o izrednih razmerah, pomorska policija in reševalci pa so prispeli in ugotovili, da so potapljače potapljači rešili iz vode, vendar so ostali nezavestni in so jih zdravili zaradi srčnega zastoja.

Kmalu zatem so ju prepeljali v bolnišnico, kjer so dva potapljača razglasili za mrtva. Delala sta za potapljaško podjetje, ki ga je najelo lastnik kontejnerske ladje.

Po navedbah prič so vsi potapljači hkrati izgubili zavest, obalna straža pa je lokalnemu tisku povedala, da je težava morda nastala bodisi s cevno povezavo z njihovo enoto za dovod zraka bodisi s samo enoto. Policisti so opravljali intervjuje ter pregledovali opremo in posnetke nadzornih kamer.

Istega dne je na območju El Toro na španskem otoku Mallorca umrl rekreativni potapljač, star okoli 50 let. Kmalu po tem, ko se je po potopu okoli 1.30 vrnil na čoln, naj bi moški doživel srčni zastoj.

Čoln je bil pri jahtnem klubu Santa Ponça, kjer so reševalci neuspešno poskušali oživljati moškega. Potapljači civilne garde so kasneje preiskali mesto potapljanja.

