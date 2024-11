8 še vedno pogrešanih, potem ko je 'ogromni val' potopil jadrnico Rdečega morja

Osem ljudi, vključno z dvema Britancema, še vedno pogrešajo po potopu potapljaške jadrnice Rdečega morja Morska zgodba včeraj (25. novembra). Doslej naj bi našli štiri trupla.

Na 44-metrskem plovilu je bilo 45 ljudi, od tega 31 gostov, preostali pa egipčanski člani posadke, ko incident je bil prijavljen okoli 5.30 zjutraj, kot smo že poročali Divernet. Čoln je zapustil Port Ghalib, severno od Marsa Alama, na petdnevnem potovanju proti jugu proti območju Fury Shoals. Kasneje bi zavilo nazaj proti severu, da bi doseglo Hurgado.

Preživele po potopu so našli ob rezervatu Wadi el-Gemal med Marsa Alamom in Hamato, tiste, ki so najbolj nujno potrebovali zdravljenje, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, druge pa je pobrala egiptovska pomorska fregata in jih pripeljala v Hurgado.

Iskalno operacijo usklajuje nadzorni center mornariške baze in vključuje različne veje egiptovskih oboroženih sil.

Načrtovan itinerar

Štiripalubna jadrnica z lesenim trupom je nadaljevala načrtovano pot kljub opozorilom egiptovske meteorološke uprave pred pomorskimi dejavnostmi 24. in 25. novembra zaradi nevarnosti visokih valov – čeprav je Dive Pro Liveaboard, operater registriran v Hurgadi Morska zgodba, je zanikal, da bi prevzel kakršno koli nepotrebno tveganje.

V tem primeru naj bi morebiten 4-metrski val zajel plovilo bočno, kar je povzročilo, da se je prevrnilo v približno sedmih minutah – nekateri potniki pa so verjetno ostali v svojih kabinah.

Med pogrešanimi naj bi bili finski državljan in štiri člani posadke Morska zgodba, skupaj z obema britanskima gostoma. The Guvernerstvo Rdečega morja je navedel, da so bili na plovilu tudi potapljači, ki so potovali z ameriškimi, belgijskimi, kitajskimi, nemškimi, irskimi, poljskimi, slovaškimi, španskimi in švicarskimi potnimi listi.

Morska legenda

Dive Pro Liveaboards upravlja tudi plovila Rdečega morja Morska legenda, Tillis in Koralne sanje. Februarja letos 42m z jeklenim trupom Morska legenda se je zanetil med enotedenskim potovanjem iz Hurgade do bratov, Daedalus in Elphinstone, kar je povzročilo smrt ene od gostov, nemške solo popotnice.

Konec oktobra še eno plovilo na Rdečem morju, Zapeljevanje, potonil na čarterskem potovanju iz Hamate, potem ko se je zdelo, da njen kapitan ni upošteval opozoril o hudem vremenu. 18 potapljačev in članov posadke je pobegnilo, čeprav je večina izgubila svoje stvari in so morali približno osem ur naplaviti v majhnih čolnih, preden so jih rešili.

Divernet se je obrnil na Dive Pro Liveaboard za komentar o incidentu.



