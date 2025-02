Še en kit grbavec je osvobojen Skye

Le pet dni po reševanju britanskih potapljačev na morju (BDMLR) razpletel kita grbavca z vrvi ribogojnice pri Skyeju je par ribičev s škotskega otoka uspel rešiti še enega grbavca v podobni stiski.

Moški so 9. februarja lovili južno od mesta zapletanja, ko so slišali, da so kita opazili z eno samo plavajočo vrvjo, ki je povezovala ribiško orodje za ribolov, ovito okoli njegovega repa.

Dokazovanje vrednosti trening so prejeli od Scottish Entanglement Alliance (SEA) nekaj let prej so moški povlekli kolesa, da bi razbremenili kita, in so lahko rešili z enim rezom.

SEA, ki je bila ustanovljena leta 2018 kot odgovor na povečanje poročil o zapletu morskih živali v škotskih vodah, je partnerstvo šestih organov, ki sodelujejo z obalno ribiško industrijo, da bi zagotovili usklajen program spremljanja in sodelovanja.

SEA poskusi

Ker je bila vrv za vretena, ki je ujela kita, plovna, je v vodi ustvarila zanke, vendar se je SEA povezala z ribiči, da bi preizkusili uporabo alternativne potapljajoče se vrvi. To bi ležalo ravno na morskem dnu in tako predstavljalo manjšo nevarnost za kite in delfine.

BDMLR je prejel klic o zapletu ob 9.45 in njegova ekipa za reševanje velikih kitov je bila ponovno obveščena, pri čemer je opustila trening program 370 km južno v bližini Largsa in se odpravim na pomoč.

Ekipo so ustavili ob 2.30, ko so izvedeli, da so jim ribiči prihranili težave.

"Čeprav je imela ta situacija pozitiven izid, bi vedno svetovali, da pokličete BDMLR in prijavite zaplet, saj lahko stvari gredo in tudi gredo narobe," je dejala skupina. "Naša iskrena zahvala lokalnim zdravnikom BDMLR in operaterju dronov ter lokalni ribogojnici, ki ponuja čolne in podporo."

