"Bodite previdni pri izbiri potapljaških čolnov Rdečega morja," opozarja MAIB

Nevarne spremembe, okvarjena ali manjkajoča varnostna oprema, blokirane poti za izhod v sili in preskočeni sestanki – to so bile ponavljajoče se težave, ugotovljene med 16 incidenti, v katerih so bili vpleteni potapljaški čolni Rdečega morja, ki so v zadnjih petih letih povzročili številne smrti, vključno s smrtnimi žrtvami državljanov Združenega kraljestva.

Zdaj pa Združeno kraljestvo Oddelek za preiskavo pomorskih nesreč (MAIB) je nadaljeval svoje decembrsko pismo egiptovskim oblastem izražanje skrbi o varnosti na ladji z izdajo varnostnega biltena za vsakogar, ki razmišlja o vožnji s potapljaškim čolnom v Rdečem morju počitnice.

MAIB je preučil zlasti tri incidente, ki so se zgodili v zadnjih 20 mesecih in so vključevali Kraljica Carlton, ki se je prevrnil v bližini Hurgade, kjer je bilo ranjenih več ljudi, vključno z državljani Združenega kraljestva, aprila 2023; Hurricane, ki je zagorelo tistega junija in je bil zapuščen blizu grebena Elphinstone, z izgubo treh gostov iz Združenega kraljestva; in lani novembra, Morska zgodba, ki je nastal južno od Port Ghaliba, kjer so našli štiri trupla, sedem drugih ljudi, vključno z parom iz Združenega kraljestva, pogrešanih pa domnevno mrtvih.

Podružnica pravi, da je med ključnimi varnostnimi težavami, ki jih je ugotovila, ta, da so bili čolni slabo zgrajeni in pogosto bistveno spremenjeni ali podaljšani, zaradi česar so nekateri postali nestabilni.

Sea Story pred in po spremembi in razširitvi (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Bistvena reševalna oprema je bila okvarjena, zastarela za servisiranje in v nekaterih primerih je manjkala, pravi podružnica. Tam, kjer so izbruhnili požari, je njihovo hitro širjenje kazalo na slabo konstrukcijsko protipožarno zaščito, ki jo je še poslabšala oprema, kot so sistemi za odkrivanje požara in gasilni aparati, ki manjkajo ali so pokvarjeni.

Poti za izhod v sili so potekale skozi vrata, ki se lahko zaklenejo, niso imele zasilne razsvetljave in niso bile označene, medtem ko so bili varnostni sestanki za goste na slabi ravni ali pa sploh niso bili izvedeni. Posadke so bile videti slabo usposobljene in niso poznale svojih plovil.

Varnostni bilten MAIB poudarja, da se počitnice na jadrnici pogosto tržijo »z uporabo objavljenih ocen in mnenj. na spletu ki niso nujno točni in ne zagotavljajo varnostnih standardov«.

Bistveno pa je tudi zaskrbljen, da so številni gostje zamenjali čoln, ki ni bil tisti, ki so ga rezervirali ob prihodu v Egipt, "kar je zanikalo njihove poskuse počitnice na varnem plovilu«.

Carlton Queen, ki se je kasneje prevrnila (Carlton Fleet Red Sea)

Drugi dogodki iz druge polovice leta 2024, o katerih so poročali Divernet vpleteni nouran, ki je zagorelo novembra; Zapeljevanje, ki je potonila v oktobru; in eksocet, ki je udaril v greben v juniju.

Nasvet za potapljače

MAIB priporoča, da morebitni gostje rezervirajo počitnice na ladji samo pri uglednih prodajalcih, ki lahko zagotovijo varnostne standarde.

Ko so na krovu, morajo potapljači zahtevati, da posadka pred odhodom opravi temeljit varnostni napotek. To naj bi zajemalo zasilne izhode in opozorilne signale, zbirna mesta, lokacijo in uporabo varnostne opreme ter postopke zapuščanja ladje.

Orkan v ognju (Fawzy Tameir)

"Čeprav MAIB nima pristojnosti za preiskovanje nesreč, v katere so vpletena plovila, ki ne plujejo pod zastavo Združenega kraljestva in delujejo v teritorialnih vodah druge obalne države, smo pristojne organe obvestili o našem nacionalnem interesu in jim ponudili vso pomoč pri kakršni koli varnostni preiskavi, ki jo izvajajo," pravi MAIB-ov glavni inšpektor za pomorske nesreče Andrew Moll.

Združeno kraljestvo je registrirano kot močno zainteresirana država v egiptovskih varnostnih preiskavah teh incidentov, pri čemer je Mollovo pismo decembra naslovljeno na Egiptovski organ za pomorsko varnost (EAMS).

Ob opozorilu, da potapljaški čolni v Rdečem morju "verjetno ne bodo zgrajeni, vzdrževani, opremljeni in upravljani po standardu podobnih plovil v Združenem kraljestvu", MAIB poziva, "da bodite izredno previdni pri izbiri čolna". The varnostni bilten najdete na njegovi spletni strani.



