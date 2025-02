Trk čolna pusti potapljaču rano na glavi

Avstralski potapljač je imel srečo, da je ostal živ, vendar je dobil globoko rano v glavi, potem ko ga je 15. februarja pri otoku Rottnest zadela ladja.

Damien Mcateer iz Pertha se je potapljal na lokaciji Jackson Rock z drugimi člani Kluba podvodnih raziskovalcev Zahodne Avstralije z zasidranega čolna in se vračal na površje s tremi drugimi potapljači pod njim, je poročal ABC News.

Potapljaški čoln je imel na trupu z velikimi črkami izpisano ime kluba in plapolal je vidno zastavo za potapljače, kar je označevalo, da morajo plovila, ki vozijo mimo, vzdrževati razdaljo najmanj 50 m in po možnosti 100 m.

Mcateer je dejal, da je začutil "močan udarec v zatilje", vendar med vzpenjanjem ni slišal zvokov motorja in je plovilo zagledal le, ko je hitelo v daljavo.

Drugi člani kluba so Mcateerja spravili na čoln in mu dali prvo pomoč, preden so ga odpeljali na kopno v bolnišnico, kjer so morali njegovo rano zašiti. Potapljač je kasneje za ABC povedal, da se voznik, ki je zbil in pobegnil, morda ni zavedal, da je koga udaril.

Gledalci na klubskem čolnu so plovilo kršitelja opisali kot 5 m dolgo in belo z zeleno ali sivo črto ob boku in belo streho. Incident so prijavili policiji in državnemu ministrstvu za promet, ki je začelo preiskavo in pozvalo vse, ki imajo informacije, naj se javijo.

Priče so ocenile, da je plovilo preplulo 20-25 m od njihovega potapljaškega čolna in da je potovalo "veliko prehitro", potapljača pa je pustilo "le nekaj centimetrov stran od smrti".

