Poimenovani britanski potapljači, pogrešani iz Sea Storyja

Britanski potapljači med sedmimi ljudmi, ki so še vedno pogrešani po potopu Morska zgodba liveaboard v Egiptu sta bila imenovana kot Jenny Cawson, 36 in Tariq Sinada, 49, zaročen par iz Devona.

Oba potapljača naj bi v preteklosti delala kot inštruktorja na Tajskem, v Indoneziji in na Filipinih, zdaj pa sta skupaj živela v Ashburtonu in sta bila zaposlena kot svetovalca za IT.

Dva druga britanska potapljača, rešena po potopu, sta bila Colin Sharratt, 65, in Sally Jones, 58, par iz Londona. Bili so med šestimi gosti in tremi člani posadke, ki naj bi bili zdravljeni zaradi lažjih poškodb v bolnišnici v Marsa Alamu.

Preživela Colin Sharratt in Sally Jones

Morska zgodba je prevažal 44 ljudi, od tega 14 članov posadke. Triintrideset so jih rešili in našli štiri trupla, vključno s truplom kapitana Alaa Husseina.

Iskalno operacijo na sami ladji so opisali kot nevarno, oteženo zaradi nemirnega morja, čeprav so se pojavila vprašanja o tem, koliko časa je trajalo, da so po notranjosti čolna preiskali morebitne preživele.

Reševalna ekipa, ki jo usklajuje egiptovska mornarica, vključuje drugo vojsko, obalno stražo (del mornarice) in lokalne potapljače prostovoljce.

Plovilo z lesenim trupom se je v zgodnjih urah 12. novembra potopilo na globino 25 metrov, del pa je štrlel nad gladino. Šele približno 30 ur kasneje naslednje noči so reševalci odkrili in uspeli izvleči pet ljudi, ki so preživeli ujeti v kabini. V mrazu in temi so preživeli zaradi 20 cm globokega zračnega žepa.

One of the five survivors, 23-year-old inštruktor Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Poskušal pomagati gostom: Youssef Al-Faramawi

Tisku je povedal, da je bilo iskanje čolna s štirimi palubami ob soju bakel zahtevno, vključno z nalogo odpreti vrata kabine.

Tresenje in nagibanje

Poleg Združenega kraljestva naj bi drugi potapljaški gostje na ladji prihajali iz Belgije, Kitajske, Finske, Nemčije, Irske, Poljske, Slovaške, Španije, Švice in ZDA. Po zdravljenju, kjer je bilo potrebno, v Marsa Alamu so preživele odpeljali v Hurgado na repatriacijo.

Pogovor z Mirror, je član posadke dejal o valu, ki naj bi prevrnil čoln: »Česa takega še nismo videli. Nenadoma je zadel čoln in ga močno stresel, preden se je prevrnil. Poskušali smo opozoriti potnike, vendar je bilo zelo malo časa.” Morska zgodba potonila v sedmih minutah.

Druga priča je povedala, da so »čutili, kako se čoln močno nagiba in so se poskušali prijeti za nekaj stabilnega, a se je prevrnilo zelo hitro. Iz notranjosti kabin sem slišal krike, a mnogi niso mogli ven, ker so bila vrata zaprta in prostor se je polnil z vodo.«

Vendar pa je oceanograf Simon Boxall za Sky News povedal, da ni dokazov o ogromnem valu, in trdil, da sila vetra v tistem času ne bi zadostovala, da bi "ustvarila te domnevne 3-4-metrske valove".

Morska zgodba (gubernija Rdeče morje)

Kljub opozorilom o slabem vremenu in stanju morja, ki jih je dan pred odhodom izdal egiptovski meteorološki urad, je potapljaški čoln 24. novembra zapustil Port Ghalib.

Odpravil se je na jug po petdnevnem načrtu potovanja, po katerem bi moral v Hurgado prispeti konec tedna. Potopitev se je zgodila blizu delfinovega grebena proti Hamati, Guvernerstvo Rdečega morja pa je hitro pojasnilo, da je bil krivec "velik val".

Potrebujem preiskavo

"Še vedno menim, da to verjetno ni val, ki je povzročil prevrnitev," je vztrajal oceanograf Boxall. "Moramo videti preiskavo, ki izhaja iz tega. Še vedno je zgodaj, vendar so informacije, ki prihajajo od egiptovskih oblasti, še vedno zelo redke.”

Na žalost kljub nizu približno petih potopitev jadrnic in požarov v Rdečem morju letos egiptovske oblasti redno ne razkrivajo rezultatov obljubljenih preiskav.

Druga nedavna izguba je bila izguba deske Zapeljevanje, ki je prav tako nadaljevala s potovanjem kljub vremenskim opozorilom.

Dve od letošnjih izgub sta zdaj povzročili čolni, ki jih upravlja Dive Pro Liveaboard. Razen Morska zgodba, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Egiptovski uradniki so to le izjavili Morska zgodba je imelo veljavno varnostno spričevalo in ni kazalo nobenih tehničnih težav.

Potapljač je ta teden za Sky News povedal, da je nedavno potovanje na drugem plovilu Dive Pro Liveaboard, 32m Morski biser, je izpostavil odsotnost vaj evakuacije in, kar je opisal kot slabe varnostne standarde. Rekel je, da je moral sam poiskati in ugotoviti, kako sprostiti majhno zasilno loputo plovila. DPL ne odgovarja na prošnje za komentar.

This post has been amended to remove the suggestion that DPL was an operator of the liveaboard Scuba Scene. When that boat caught fire in 2022, it was replaced by DPL vessel Sea Legend – which itself caught fire this year.

