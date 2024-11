Obalna straža vodi potapljaški čoln do svojih pogrešanih potapljačev

Pet od skupine šestih potapljačev je 6. novembra izginilo s svojega potapljaškega čolna na Havajih – in po besedah ​​potapljača, ki je ostal na čolnu, njen kapitan ni imel nadzora nad situacijo.

Potapljača sta rešila, potem ko ju je približno miljo južno od Hawaii Kai, na jugovzhodni konici otoka Oahu, opazil par na svoji 13-metrski jahti Primi hitro. Ker skupine niso mogli varno spraviti na plovilo, so opozorili obalno stražo, ki je nato kapitanu pokazala, kje naj najde svoje stranke.

Par je slišal klice na pomoč in v daljavi opazil potapljače, ki so se oklepali drug drugega, so poročali. Ko sta se Camila Storchi in njen mož Ryan pripeljala bližje, so jima potapljači povedali, da sta se oddaljila od njune čarterske ladje, draga Ann, približno 90 minut prej.

"Bilo je nevihto in veter je pihal iz minute v minuto hitreje," je dejal Storchi. »Samo en potapljač je bil v kritični situaciji – sive barve, podhladitev, bruhanje – zato smo ga poskušali najprej spraviti na krov. Bil je preveč letargičen, s težko opremo – osebno sem jim prepovedal sneti opremo.

"Naša naslednja izbira bi bila uporaba vrvice, vendar bi tvegali, zato smo se vsi odločili počakati na obalno stražo." Par je potapljačem vrgel vrvico. "Krožili smo jih 45 minut, se pogovarjali, ponujali vodo in jih ohranjali dobre volje," je dejal Storchi.

V stiku s potapljači

Obalna straža je dejala, da je bil klic para v sili prvo poročilo o ločitvi čolna, je dejal Storchi. Približno 45 minut kasneje je prispel eden od njegovih helikopterjev, za njim pa še helikopter draga Ann, ki je pobrala svoje potapljače in takoj odpotovala.

Storchi, ki je bil kasneje v stiku s potapljači, je dejal, da je tisti, ki se je odločil ostati na potapljaškem čolnu, potem ko je imel težave z izenačevanjem, trdil, da kapitan ni pravilno pazil in da je bila potrebna njegova pozornost pritegniti celo do prihoda helikopterja.

Po podatkih obalne straže je draga AnnKapitan je stopil v stik šele potem, ko je slišal Primi hitro’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a trening flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the draga Ann da jih lahko pobere. O poškodovanih ni poročil.

Potapljanje je organiziral Aaron's Dive Shop, PADI 5* IDC v Kailui, ki trdi, da je najstarejši center na Havajih, saj deluje že več kot 50 let. draga Ann je ena od dveh čolnov, ki izvajajo večino svojih dnevnih najemov.

Aaron je kasneje za lokalni tisk izjavil, da je bila v zadnjem trenutku sprejeta odločitev o spremembi potapljaške lokacije skupine, vendar pri tej spremembi niso upoštevali svojega "dokumentiranega protokola".

Vodja potapljanja je sprejel pravilne ukrepe v smislu uporabe SMB in ohranjanja skupine skupaj med ločitvijo, je dejal, in da je treba opraviti pregled incidenta. The Obalna straža je tudi izjavil, da vodi preiskavo.

