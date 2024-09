Neukrepanje obalne straže ob obletnici zasnove

Ameriški nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) je izkoristil priložnost ob peti obletnici Spočetje potapljaški požar na krovu, da bi kritiziral ameriško obalno stražo zaradi njenega domnevnega ledeniškega odziva na pozive k poostritvi pomorskih varnostnih ukrepov, preden umre več življenj.

2. septembra so se uradnikom NTSB na Spočetje spomenik na obali Santa Barbare v California, tako v čast tistim, ki so umrli leta 2019, kot v obnovitev pozivov k ukrepanju.

NTSB je pooblaščen za preiskovanje nesreč in vprašanje priporočil na podlagi svojih ugotovitev, ne more pa sprejemati predpisov. Izdelala je poročilo po nočnem požaru ob bližnjem otoku Santa Cruz, v katerem so umrli vsi potniki, medtem ko so kapitan in vsi člani posadke razen enega pobegnili.

Spočetje ob zori 2. septembra 2019 (National Transportation Safety Board)

Predsednica upravnega odbora Jennifer Homendy, ki je bila na kraju požara, je zbranim povedala, da bi varnostna priporočila, ki jih je izdal pred štirimi leti, "lahko rešila 34 ljudi, ki so umrli na krovu Spočetje".

Obstajala so štiri ključna priporočila za mala potniška plovila – npr Spočetje je bilo razvrščeno – za opazovanje in obalno stražo za uveljavljanje, vendar je Homendy dejal, da v zvezi s tem ni takoj ukrepal.

Šele po tem, ko je leta 2021 kongres odredil ukrepanje, je uvedel »začasno končno pravilo« – vendar se zdi, da se od takrat ni nič zgodilo, je dejala, in do tega končnega pravila so še vedno »leta oddaljena«.

4 ključna priporočila

Prva od štirih zahtev je bila, da morajo imeti deske za dvigovanje medsebojno povezane detektorje dima in požara v vseh bivalnih prostorih, tako da, ko se en detektor sproži, sproži druge po vrsti.

Izvajati je treba inšpekcijske postopke, da se preveri, ali lastniki in upravljavci plovil izvajajo potujoče patrulje in zagotovijo, da odgovorna posadka ostane budna.

Za potnike in posadko je treba zagotoviti način za izhod v sili v prostor, ki ni primarni izhod, in končno je treba zagotoviti, da zasilni izhodi, vključno z vrati in loputami nad pogradi, niso ovirani.

»Česar obalna straža ni storila – kar smo od nje zahtevali vsaj od leta 2013 – je vprašanje predpis, ki od vseh operaterjev potniških plovil, ki plujejo pod zastavo ZDA, vključno z majhnimi potniškimi plovili, zahteva, da izvajajo sistem upravljanja varnosti ali SMS,« je dejal Homendy.

»V pomorski varnosti SMS zagotavlja skladnost z obstoječimi predpisi. To je postopek, ki zagotavlja, da so pravila in postopki v zvezi z varnim delovanjem v veljavi. Zajema preventivno vzdrževanje in postopke v sili, opredeljuje verigo poveljevanja in določa dolžnosti in odgovornosti članov posadke, kot so potujoče patrulje.«

Spočetje spominska plošča v Santa Barbari (Antandrus)

'Kolikokrat še?'

O NTSB je najprej izdal priporočilo za Obalna straža za SMS v zvezi s trajekti leta 2003 in za vsa potniška plovila leta 2012 po preiskavi dveh resnih nesreč trajektov v NY kar je povzročilo številne smrti in poškodbe. Leta 2010 je kongres prosil obalno stražo, naj zahteva SMS za vsa potniška plovila.

"V pismu leta 2013 NTSB je obalna straža dejala, da začenja oblikovanje pravil za zahtevo SMS," je dejal Homendy. "Ničesar več nismo slišali." Nadalje je navedla nadaljnje resne nesreče istega leta in ponovno leta 2018.

»Nato je leta 2019 izbruhnil požar na Spočetje in 34 ljudi umre. Kolikokrat moramo poklicati obalno stražo, da ukrepa? Koliko ljudi še mora biti poškodovanih? Koliko ljudi mora še umreti? Kolikokrat mora še kongres obalni straži govoriti, naj nekaj naredi?« je rekla.

»Zadnje, kar smo slišali od obalne straže glede SMS, je bila izdaja vnaprejšnjega obvestila o predlagani pripravi predpisov januarja 2021, pred skoraj štirimi leti. Naslednja stopnja je obvestilo o predlaganem oblikovanju pravil, nato končno pravilo.

»Niti še nismo pri končnem pravilu. To je še leta stran. Kaj traja tako dolgo? Minila so leta od našega prvega priporočila! Družine, prijatelji so izgubili ljubljene. To ni samo statistika. Niso le številke. To so ljudje. Življenja, ki nikoli ne bodo enaka.”

Odziv obalne straže

Ameriška obalna straža "ostaja v celoti zavezana zagotavljanju varnosti potnikov na vseh majhnih potniških plovilih", je povedala Divernet. »Kot odgovor na to tragedijo in kasnejša varnostna priporočila NTSB smo v zadnjih petih letih izvedli vrsto pomembnih izboljšav varnosti potnikov, ki so neposredno usmerjene v preprečevanje prihodnjih žrtev.

»To vključuje izboljšave pri zaznavanju dima, poteh za izhod v sili in gašenju požarov trening zahteve in zahteve za potujočo uro.

»Poleg tega obalna straža dejavno pospešuje postopek oblikovanja pravil za uvedbo sistemov za upravljanje varnosti na potniških plovilih pod zastavo ZDA, kar je pomembna pobuda visoke prioritete. Še naprej tesno sodelujemo z upravljavci plovil in drugimi zainteresiranimi stranmi, da zagotovimo skladnost z varnostnimi predpisi in izboljšamo najboljše prakse v industriji.

»Obalna straža je globoko užaloščena zaradi tragedije, ki je povzročila to uničujočo izgubo življenj. Naša srca so naklonjena žrtvam, pa tudi njihovim družinam in prijateljem.

"Naša prizadevanja se nadaljujejo in ostajamo predani preprečevanju prihodnjih tragedij s strogim nadzorom, izboljšanimi varnostnimi ukrepi ter sodelovanjem s partnerji in javnostjo."

