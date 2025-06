DCI in kako se ji izogniti: Brezplačna spletna knjiga

Najboljši način, da se potapljači izognejo dekompresijski bolezni, je, da »poznajo svojega sovražnika«, in pravkar je bil brezplačno na voljo takojšen način za razumevanje tveganj in kako se spopasti z dekompresijsko boleznijo pri sopotapljaču. na spletu v knjigi vodilnega strokovnjaka dr. Johna Lippmanna.

Potapljaški vodnik o dekompresijski bolezni, potapljačem prijazna knjiga, ki ponuja praktične nasvete o prepoznavanju, obvladovanju in preprečevanju ovinkov, je tretja izdaja knjige, ki je bila prvič objavljena leta 2011.

66-stranska knjiga vsebuje vse praktične informacije, ki jih potapljač potrebuje, v poglavjih, ki obravnavajo absorpcijo in izločanje dušika ter nastanek mehurčkov; samo DCI; odprt foramen ovale (PFO), prvo pomoč s kisikom; in resničnost potapljaških nesreč na oddaljenih krajih (ključ – tam se potapljajte konzervativno!). Vsebuje 11 podrobnih študij primerov, fotografije, grafi, kontrolne sezname in glosar.

Dr. Lippmann je predsednik in izvršni direktor Avstralazijske fundacije za varnost potapljanja (ADSF), dobrodelne organizacije, ki financira raziskovalne in varnostne programe, ki spodbujajo zdravje in varnost pri potapljanju. Prav tako je 25 let ustanovil in vodil DAN Asia-Pacific, 20 let pa je bil njen izvršni direktor.

Že več kot 40 od ​​50 let, kolikor je potapljač, raziskuje, poučuje, piše in svetuje o varnem potapljanju, dekompresiji in ravnanju v primeru nesreč.

Specializiran je za oživljanje, prvo pomoč, dajanje kisika, reševanje pri potapljanju in različne vidike dekompresije, napisal pa je tudi veliko knjig, člankov in raziskovalnih nalog ter je soavtor.

Potapljaški vodnik o dekompresijski bolezni je lahko ogledano na spletu na spletni strani ADSF... skupaj z drugimi, ki jih je napisal dr. Lippmann, kot so Sem primeren za potapljanje? in Potapljaška medicina za potapljače.

