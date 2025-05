Potapljaški čoln izgubi moč, ko so potapljači na dnu

Posadke reševalnih čolnov so se odzvale na klic v sili s potapljaškega čolna, potem ko je odpovedala elektrika, medtem ko so bili štirje potapljači še vedno pod vodo. Incident se je zgodil včeraj popoldne (18. maja) ob obali Zahodnega Sussexa.

Brez elektrike je plovilo zaradi poplavljanja plulo proti vzhodu in trije člani posadke so bili zaskrbljeni, da ga potapljači ne bodo mogli najti ali dostopati do njega, ko bodo prišli na površje. Nebo je bilo jasno in pihal je zmeren južni veter.

Obalna straža je klic prevzela s čolna, ki je ležal približno dve milji južno od vasi Middleton-on-Sea, in obvestila RNLI. Prostovoljne posadke z reševalnih postaj Littlehampton in Selsey so se spustile na prizorišče in odhitele.

Dva potapljača sta bila najdena in prepeljana nazaj na njun potapljaški čoln, pri čemer je bila prisotna tudi reševalna služba Selsey RNLI, druga dva pa je pobral obalni reševalni čoln Littlehamptona. Renee ShermanNobeden od potapljačev ni bil poškodovan in Renee Sherman uspelo je odvleči potapljaški čoln nazaj v pristanišče Littlehampton.

Okvara opreme

»Ko so naše posadke na obali in v reševalnih čolnih zadolžene za klic v sili, se še posebej zavedajo pomena svojih vlog, zlasti v primerih, ko je znano, da so v vodi osebe,« je dejal Littlehampton Vodja operacij reševalnih čolnov RNLI Nick White.

»Ne glede na to, kako dobro je plovilo pripravljeno, lahko bivanje na morju v izpostavljenem okolju povzroči okvaro opreme in veseli smo, da smo lahko odigrali ključno vlogo pri varni vrnitvi potapljačev in njihove podporne posadke v pristanišče.«

O RNLI Upravlja 238 reševalnih postaj v Združenem kraljestvu in na Irskem ter je za vzdrževanje reševalne službe odvisna od prostovoljnih donacij in zapuščin. Ustanovljena je bila leta 1824, njene posadke reševalnih čolnov in reševalci pa so rešili več kot 146,000 življenj.

