Inštruktor potapljanja se je izrekel zaradi prevrnjene jeklenke

Malezijski inštruktor potapljanja je bil aretiran in obtožen napada na eno od svojih turistov v mestu Semporna na Borneu.

Do incidenta je prišlo 22. julija, ko sta se moška s potapljaškim čolnom za turistične skupine odpravljala na otok Timba-Timba. Zračna jeklenka, ki jo je uporabljal gost – čigar ime ni bilo razkrito, je pa opisan kot 34-letnik iz Tajvana – naj bi inštruktorju padla na nogo, zaradi česar je izgubil živce.

Inštruktor, star 38 let, je trdil, da se je zaradi poškodbe stopala zdravil v lokalni bolnišnici, preden je naslednji dan obiskal potapljaški center, da bi od turista zahteval odškodnino, so poročali lokalni mediji.

Med prepirom, ki je sledil, naj bi inštruktor gosta napadel tako, da ga je udaril po obrazu, in mu grozil z nadaljnjimi poškodbami.

Videoposnetek incidenta, ki ga je posnel mimoidoči, se je kasneje pojavil na družbenih omrežjih. Udeleženci naj bi govorili v mandarinščini, opazovalci in, kot kaže, turistova spremljevalka pa so poskušali zadržati inštruktorja, ki ni bil videti onesposobljen zaradi poškodbe stopala ali kazal zunanjih znakov poškodbe.

Potapljaški center Quality je kasneje izjavil, da inštruktor ni bil eden od njihovih zaposlenih, saj so vsi nosili uniforme. Po incidentu na čolnu je osebje poskrbelo, da so bili vpleteni ločeni na različnih čolnih, člani osebja pa so naslednji dan, ko se je prepir nadaljeval, poklicali tudi policijo.

Policija v Semporni je potrdila, da je inštruktor še vedno v priporu, obtožen naklepnega povzročitve telesne poškodbe in kaznivega dejanja ustrahovanja.

