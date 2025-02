Potapljaška deska se potopi v Raja Ampat

at 11: 25 am

Dva britanska gosta sta bila med 17 ljudmi, ki so jih morali rešiti, potem ko je potapljaška jadrnica potonila v Raja Ampat v Indoneziji v zgodnjih urah srede, 4. februarja.

O Putri Papua, 26m phinisilesena motorna škuna, je bila na potovanju iz Soronga v Misool. Ko je plovilo potonilo, je bilo na krovu devet gostov in osem članov posadke, ki naj bi jih ponoči premagali močni valovi in ​​vetrovi.

Po besedah ​​kapitana Adeja Susile je bila strojnica poplavljena in motorji so odpovedali, preden se je plovilo na koncu prevrnilo.

Britanska potapljača sta bila imenovana Thomas Erskine in Frances Young, drugi gostje pa so bili slovaški in avstrijski pari ter trije Indonezijci. Čoln, ki so ga vse leto uporabljali za potapljanje in potapljanje z masko, je bil del dobro uveljavljene flote Grand Komodo s sedežem v Džakarti.

Ob 5.47. uri zjutraj Putri Papua uporabil WhatsApp za opozarjanje Indonezijska mornarica delovno mesto v Waisaiju, glavnem mestu regentstva Raja Ampat. Pošta pa obveščena Poveljstvo flote III, ki pokriva vzhodno Indonezijo.

Mornariški reševalni čoln prispe v Sorong (poveljstvo flote III)

Napotena je bila ekipa za iskanje in reševanje, ko pa je mornariški patruljni čoln KRI Mata Bongsang 873 prispel na kraj dogodka okoli 7.20 zjutraj in je sprva imel težave pri lociranju mesta že potopljenega Putri Papua.

Trajalo je do 8. ure zjutraj, da so našli in rešili preživele, ki so jih evakuirali na rešilne čolne. Nekateri gostje naj bi bili zaradi svoje izkušnje travmatizirani, Slovak je to označil za "grozo v noči", vendar naj bi bile edine poročane telesne poškodbe dveh članov posadke lažje.

Preživele so vrnili v štiri ure oddaljeni Sorong in jih odpeljali v mornariško bolnišnico Oetoyo Sorong na zdravniške preglede in zdravljenje. Čezmorske obiskovalce naj bi vrnili v domovino, takoj ko bodo opravljeni pregledi in dokumentacijski postopki.

Tudi na Divernetu: Združeno kraljestvo izraža "resno zaskrbljenost" glede varnosti potapljaških čolnov v Rdečem morju, Britanski potapljači pogrešani iz Morska zgodba imenovan, 8 še vedno pogrešanih, potem ko je 'ogromni val' potopil jadrnico Rdečega morja, Egyptian liveaboard se potopi globoko na jugu