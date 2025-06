Smrti potapljačev v Walesu in na Curaçau

Na potapljaškem območju Dorothea Quarry v severozahodnem Walesu so našli truplo 60-letnega potapljača.

The incident occurred on Saturday, 31 May, when emergency services were called to the disused slate quarry in the Nantlle Valley. “The man’s family have been informed,” stated North Wales Police. “The death is not being treated as suspicious, and the coroner is aware.”

Poplavljena jezera v bližini vasi Talysarn imajo največjo globino 106 m, zaradi česar je Dorothea ali »Dotty« priljubljena lokacija, zlasti za tehnične potapljače, od devetdesetih let prejšnjega stoletja, čeprav je bila ograjena in ni ponujala nobenih objektov. Potapljanje je bilo tam dolgo časa uradno prepovedano, čeprav to ni bistveno zmanjšalo prej visoke stopnje smrtnosti.

V zadnjih letih lokacijo upravljajo tehnični potapljači Severnega Walesa (NWTD), podružnica Britanskega podmorniškega kluba (British Sub-Aqua Club), ki izvaja program nadzorovanega potapljanja z licenco lastnika zemljišča. Vstop je omejen na potapljače, usposobljene za izvajanje dekompresijskih potopov z mešanimi plini.

Solo na Curaçau

Belgijskega tehničnega potapljača Jana Verhaegena je obalna straža včeraj (2. junija) našla mrtvega v bližini skal v zalivu Piscadera, južno od Willemstada, glavnega mesta Curaçaa.

Verhaegen, star 39 let, je vodil gradbeno podjetje in je na južnem karibskem otoku živel sedem let.

Jan Verhaegen

Pravijo, da je bil izkušen tehnični potapljač, član potapljaškega društva Curaçao in se je redno povezoval z drugimi člani na njihovih vikend potopih v tem območju, užival pa naj bi tudi v samostojnem potapljanju, še posebej, če se je želel podati v globlje vode.

Kljub domnevno slabi podvodni vidljivosti se je v nedeljo popoldne odpravil na samostojni potop in kot ponavadi prosil prijatelja, naj sproži alarm, če se ne vrne do določene ure.

V nadaljnji iskalno-reševalni akciji sta bila vključena helikopter in fiksno-krilo letala, skupaj s številnimi čolni in potapljači.

