Potapljač umre v Mehiki med samostojno sondo cenote

Na mehiškem polotoku Jukatan se je prejšnji teden začela iskalna in reševalna akcija, ko je v enem od cenotes, Dzonbakal.

Potapljač je bil najden mrtev z dvema praznima plinskima rezervoarjema na globini 25-28 m skoraj natanko dva dni po vstopu v cenote6. oktobra, po poročanju lokalnega tiska, ki opisuje, da so ga našli ujetega v votlini. Zdelo se je, da tretji tank manjka.

Poročali so, da je argentinski potapljač Roberto Omar Alejandro Gandini Buix, 51, profesionalni potapljač, ki je delal ob obali Jukatana, in da je imel izkušnje kot jamski potapljač.

Njegov potop se je začel 11. oktobra okoli 4. ure zjutraj na kraju San Antonio Mulix, Umán, 50 km južno od mesta Merida. The cenote, ki ima vhodni ribnik velikosti 25 x 15 cm, dostopen po lestvi, sega do največje globine približno 30 m. Gandini Buix je svojcem povedal, da se bo oglasil do 2. ure.

Družinski člani so povedali, da se potapljač običajno potaplja s svojimi otroki, vendar se je tokrat odločil, da bo raziskal neznani del sistema in to storil sam.

Ko ni prišel na površje v treh urah, ki jih je določil, so sorodniki poklicali policijo San Antonio Mulix in njeni policisti so opravili prvo preiskavo.

Sledila jim je reševalna ekipa, sestavljena iz približno 20 potapljačev iz Yucatán Sports Technical Divers Association in osebja gasilcev, ki so ogradili cenote medtem ko je potekala preiskava.

Truplo Gandinija Buiza so izvlekli in a posmrtno Državna policija in forenzična medicinska služba (SEMEFO) sta opravili preiskavo, ko je preiskava smrtnega primera že v teku.

