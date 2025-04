Potapljač pogrešan po srečanju z morskim psom v Med

Samec podvodnega ribiča je izginil v Sredozemskem morju ob severnem izraelskem mestu Hadera, potem ko je včeraj zvečer (21. aprila) srečal nekaj, kar je domnevno temnega morskega psa.

"Policisti iz policijske postaje Hadera in mornariške enote so bili poslani na reko Hadera po prijavi posameznikov, ki so trdili, da so videli morskega psa, kako je napadel potapljača v vodi," je izjavila policija, čeprav do prihoda reševalnih služb o potapljaču ni bilo več sledi.

Občinska patrulja na plaži je pregledala območje z vodnim skuterjem in ustavila druge ljudi, ki so vstopili v morje. Iskanje potapljača s strani mornariških in policijskih častnikov ter reševalne enote se je nadaljevalo do mraka in se je nadaljevalo danes ob prvem mraku.

Dele opreme naj bi našli tik ob plaži Olga, del telesa pa so poslali na forenzično medicinsko analizo.

Prekinjena pot domov

Pogrešani potapljač naj bi bil moški v svojih 40-ih, oče štirih otrok, ki živi v Petah Tikvi več kot 60 km južneje. Njegovo vozilo in stvari so našli na plaži in domnevajo, da je svojo vožnjo domov iz službe prekinil, da bi šel na podvodni ribolov, bodisi na prosto potapljanje ali na potapljanje, blizu izliva reke.

Kopalci ob izlivu reke Hadera (Izrael Preker)

Dva dni prej sta dve samici temnega morskega psa (Carcharhinus obscurus) so poročali v krogu 50 m od plaže južneje v Beit Yanaiju, kar je povzročilo paniko med kopalci.

Video footage of their appearance was soon circulating na spletu, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted na spletu.

Mračni morski psi na splošno ne veljajo za nevarne in redko komunicirajo z ljudmi. Vendar pa so plaže med Hadero in Netanjo do nadaljnjega zaprte za uporabnike vode.

Narisano vsako zimo

Že leta 2018 je Daniel Brinckmann pisal o Divernet o veliko število morskih psov requiem ki se vsako zimo zberejo v bližini Hadere, pritegne jih voda s 25 °C, ki se redno izpušča iz elektrarne Orot Rabin.

Opisal je svoje potope na tem območju in poskuse fotografiranja temnih morskih psov, ki lahko zrastejo do 4 metre v dolžino in tehtajo 350 kg, ter ogrožene peščene morske pse (Carcharhinus plumbeus) so do neke mere izpodrivali.

Brinckmann jih je označil za vrhunske plenilce, ki si zaslužijo "spoštovanje, zaščito in raziskovanje", zlasti zato, ker je bil status ohranjenosti vrste opisan kot "pomanjkljivi podatki". Morski psi, večinoma samice, običajno prispejo do začetka decembra in odidejo do konca marca.

Elektrarna Orot Rabin, ki vsako zimo ogreva morje in privablja morske pse (Ilanluz)

Ta pojav je povečal Hadero kot turistično mesto in vikend atrakcijo, vendar je Brinckmann zaradi včasih zahtevnih pogojev za potapljanje ob slabi vidljivosti priporočil, da bi morali o potapljanju tam razmisliti le »okoljsko ozaveščeni potapljači, ki so že videli morske pse in hkrati cenijo in spoštujejo živali«.

Če se potrdi, da je bila izguba potapljača posledica srečanja z morskim psom, bi bila to prva smrtna žrtev in šele četrti dokumentiran dogodek, ki je povzročil poškodbe v izraelskih vodah v zadnjih 80 letih.

