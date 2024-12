Truplo potapljača našli v Severnem Walesu

Truplo še enega potapljača, ki je nedavno izginil v Veliki Britaniji, so odkrili 7. decembra v bližini vasi Llangwnnadl na polotoku Llyn v Severnem Walesu.

53-letni Imrich Magyar, ki je bil ob prvotnem izginotju ob obali 28. novembra omenjen samo z imenom, je bil najden po obsežnem iskanju, v katerem je sodelovalo več agencij.

Znano je, da prihaja iz območja Warrington v Cheshiru in, kot je bilo sporočeno kasneje on Divernet, njegov srebrni ford mondeo titanium z osebnimi predmeti je bil na parkirišču blizu potapljaške plaže blizu Tudweilioga, severno od Llangwnnadla.

Iskanje na morju je bilo prekinjeno 29. novembra, a se je pozneje nadaljevalo, ko se je nadaljevalo iskanje na kopnem. Policija Severnega Walesa je javnost pozvalo k seznanitvi.

Podrobnosti o okoliščinah Magyarjeve smrti niso bile podane, policija pa je sporočila, da se ne zdijo sumljive.

"Hvala policiji, obalni straži in RNLI ter vsem drugim, ki so pomagali najti Imricha," je dejal Magyarjev sorodnik. »Družina je zelo hvaležna za ves trud in za ljudi, ki so ob svojem času priskočili na pomoč.

»Hvala policiji in mrliškemu uradu za njihovo nenehno podporo in pozornost do družine. Hvala vsem.”

