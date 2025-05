Potapljači se odzivajo, ko se zdi, da je NHS pripravljen zmanjšati kritje DCI

Število centrov za nujno hiperbarično zdravljenje v Angliji se bo to jesen zmanjšalo z osem na samo tri, kar vzbuja zaskrbljenost glede varnosti potapljačev in nujne medicinske oskrbe.

»Za vse rekreativne potapljače v severni polovici Združenega kraljestva bi to lahko bilo ključnega pomena,« je izjavila Britanska skupina za varnost potapljanja (BDSG), ko je napovedala, da bodo od oktobra za zdravljenje potapljačev na voljo le tri enote, ki jih je naročila angleška nacionalna zdravstvena služba (NHS), razen če pred tem ne bodo sklenjene druge ureditve.

Skupini, ustanovljeni leta 2002, da bi združili športno potapljaška telesa glede varnostnih vprašanj, predseduje RNLI, vključujejo pa Agencijo za pomorstvo in obalno stražo, Izvršni direktor za zdravje in varnost ter potapljače-trening agencije.

Na vprašanje za komentar je predstavnik NHS England povedal Divernet da je BDSG "zgrešil" in da je prvotni načrt za ohranitev šestih hiperbaričnih enot za Anglijo ostal v veljavi. Vendar te trditve ni podrobneje pojasnil in razpisni dokument ki jih je objavila vlada, naj bi podpiralo stališče BDSG.

»NHS England je potrdil, da so bile po nedavnem postopku javnega naročanja pogodbe za storitve hiperbarične kisikove terapije (HBOT) oddane za tri od šestih načrtovanih regionalnih centrov (vzhodna Anglija, London in jugovzhod ter jugozahodna Anglija). Trenutno še ni bila oddana nobena pogodba za regije severovzhod, severozahod ali Midlands,« je izjavil BDSG.

„Ta odločitev vpliva na štiri obstoječe hiperbarične komore – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) in Hyperbaric Treatment &…“ usposabljanje Storitve (Wirral) – ki, razen če se sklenejo alternativni dogovori, od 1. oktobra 2025 ne bodo več v okviru pogodbe NHS.“

»Zaradi te odločitve bodo potapljači v Midlandsu in severni Angliji ostali brez pravočasnega dostopa do vitalnih rekompresijskih objektov, ki jih financira NHS – kar je ključna sestavina nujnega zdravljenja dekompresijske bolezni.«

»Ta poteza vzbuja resne pomisleke glede neenakosti pri zdravljenju in regionalne diskriminacije. Medtem ko so objekti na jugu še vedno na voljo, bodo potapljači v Midlandsu in na severu imeli omejen dostop, kar bo znatno ogrozilo varnost potapljanja in zmogljivosti za ukrepanje v sili na velikih geografskih območjih.«

Posvetovanje z NHS

Lanskega septembra je bila NHS England sprožil posvetovanje o predlaganem delnem umiku financiranja, čeprav je takrat predlagal zaprtje največ dveh rekompresijskih komor.

Navedla je, da jo naročanje storitev HBOT stane 8.2 milijona funtov letno in da enote zdravijo približno 150–200 primerov DCI in 10 primerov plinske embolije na leto. Enote so uporabljali tudi za zdravljenje primerov, ki niso povezani s potapljanjem, kot so zastrupitev z ogljikovim monoksidom, opekline in druge poškodbe .

Angleška nacionalna zdravstvena služba (NHS) je trdila, da bo po ukinitvi financiranja dveh enot potapljač s sumom na dehidracijo kjer koli v Angliji še vedno lahko dosegel lonec po cesti v štirih urah po pojavu simptomov.

Zgoraj in spodaj: Prvotni predlog bi zmanjšal število angleških sob z osem na šest (vsaka je prikazana znotraj kroga s polmerom 150 milj). Trenutno so ponovno v uporabi le tri, na jugu in vzhodu (lokacije tukaj so zgolj fiktivne).

(NHS Anglija)

Navedlo je tudi, da nekatere obstoječe ustanove zdravijo sorazmerno majhno število pacientov, zaradi česar osebje težko opravlja delo, in da niso vse opremljene za zdravljenje kritično bolnih pacientov.

Tri angleške obalne enote na jugu in vzhodu, ki so bile ponovno vzpostavljene, so DDRC Plymouth, enota za hiperbarično medicino v Chichesterju in hiperbarična enota LHM Healthcare East Of England v Great Yarmouthu. Potapljaška klinika Poole je že zaprl konec januarja letos.

»Ne gre samo za geografijo – gre za pravičnost, varnost in preživetje,« je dejal BSDG. »Potapljačke nujne primere ne morejo čakati in odvzem dostopa dolgoročno ne bo prihranil denarja. Stroške preprosto prenese na izgubljena življenja, podaljšanje zdravljenja in bolezni. Prav tako bo nepotrebno obremenilo reševalne službe, ki potrebujejo modro luč.«

Skupina poudarja, da bi moral prizadeti potapljač na severovzhodu, ki se je v Great Yarmouthu soočil s polno komoro, potovanja dolžina Anglije do DDRC za zdravljenje. Poleg tega v komori v Chichesterju dela medicinsko osebje Kraljeve mornarice, ki mora dati prednost mornariškim pacientom – zdaj pa se očitno pričakuje, da bo pokrivalo tudi paciente NHS s celotnega območja Londona.

Na Škotskem sta le dve hiperbarični enoti NHS National Services, obe na severu – v bolnišnici Aberdeen Royal Infirmary in na Orkneyju. NHS Grampian je aprila lani ukinil financiranje Centra za potapljanje in hiperbarično medicino Zahodne Škotske blizu Obana.

Raztegnjene storitve

»Zmanjšanje števila delujočih hiperbaričnih komor za več kot 60 % in omejitev pokritosti le na vzhod in jug države izpostavlja potapljače, ki se znajdejo v težavah v osrednjem in severnem delu države, bistveno večjemu tveganju za zdravje, zaradi česar so prisiljeni v…« potovanja »To je veliko dlje in dlje za ustrezno zdravniško oskrbo ter nepotrebno obremenitev že tako preobremenjene reševalne službe,« je komentiral direktor Stoney Covea Matt King.

Hiperbarična komora

Jen Tibbs, vodja hiperbarične enote v Wirralu, ki pokriva severozahod, a ji zdaj grozi zaprtje, je dejala, da je bila novica "velik šok".

»Ta objekt zagotavljamo že skoraj 30 let in lahko vam zagotovim, da se bomo proti temu borili do konca,« je izjavila. »Vsaka podpora bo zelo cenjena. Bodite prepričani, da smo še vedno na voljo za vse potapljaške nujne primere ali nasvete 24 ur na dan, 7 dni v tednu, do 30. septembra 2025, vendar držimo pesti, da bomo to odločitev lahko spremenili.«

Britanski podmorniški klub je povedal Divernet da je "globoko zaskrbljen" zaradi razmer. "60-odstotno zmanjšanje števila objektov za HBOT v samo 12 mesecih ne ogroža le zdravja posameznikov, temveč tudi pravičen dostop do storitev zdravljenja po vsej državi," je dejal vodja potapljaške in trening Sophie Heptonstall.

„Kot nacionalni upravni organ za potapljanje in snorklanje v Združenem kraljestvu nam je varnost potapljačev najpomembnejša. Neizbežno znatno zmanjšanje ponudbe HBOT, ki jo financira NHS, v Angliji je za britansko potapljaško industrijo nesprejemljivo.“

»BSAC bo tesno sodeloval z BDSG in vsemi drugimi predstavniki potapljaške industrije ter ključnimi deležniki, da bi lobiral pri vladi za ponovno vzpostavitev HBOT na treh problematičnih območjih – Midlandsu, severozahodu in severovzhodu.«

»Obalna straža Njenega Veličanstva bo še naprej sodelovala z zdravstvenimi partnerji, da bi zagotovila varno dostavo ljudi v ustrezno nadaljnjo zdravstveno oskrbo,« je povedal tiskovni predstavnik MCA. Divernet.

»Odločitev poudarja vse večjo neenakost pri zagotavljanju storitev NHS in je bila zaskrbljena pri zagovornikih varnosti potapljanja, reševalcih in širši potapljaški skupnosti,« pravijo. BDSG„Deležniki, vključno s potapljanjem trening Agencije danes pozivajo NHS England, naj ponovno premisli o tej potezi in se poveže s potapljaškimi in medicinskimi skupnostmi, da bi razvili bolj pravičen model oskrbe.

Skupina pravi, da namerava začeti kampanjo ozaveščanja in vložiti peticijo v upanju, da bo odločitev razveljavila. Potapljače pozivajo tudi, naj zadevo izpostavijo pri svojih poslancih.

