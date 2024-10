Potapljamo se s smrtnimi primeri, pravi BSAC – a ima tudi dobre novice

Več kot je potopov, več je verjetnosti, da se bo zgodilo več incidentov, in ko so se stopnje potapljaške aktivnosti popolnoma vrnile na ravni pred pandemijo v koledarskem letu 2023, je bilo devet smrtnih žrtev zaradi devetih ločenih incidentov. Tako pravi British Sub-Aqua Club (BSAC) v svojem pravkar objavljenem Letno poročilo o potapljaških dogodkih za lansko leto.

BSAC opozarja, da analiza 355 potapljaških incidentov, o katerih so poročali leta 2023 (242 v Združenem kraljestvu in 113 v tujini), poudarja, da izkušnje in kvalifikacije ne bodo nujno nikogar zaščitile pred tem, da bi postal žrtev v potapljaškem incidentu.

Poudariti je treba, da je bilo to veliko povečanje števila žrtev Dive Leader v primerjavi s tistimi potapljači z drugimi kvalifikacijami v primerjavi s prejšnjimi leti. BSAC ni prepričan, zakaj bi moralo biti tako, glede na to, da ni bilo večjega povečanja števila potapljačev s to kvalifikacijo.

Skupno število incidentov v Združenem kraljestvu je bilo večje kot v poročilu za leto 2022, povzeto on Divernet lansko leto. Tistega leta je bilo v Združenem kraljestvu 248 incidentov, od tega 182, vendar le šest smrtnih žrtev, kar je najmanjše število, zabeleženo v običajnem potapljaškem letu od leta 1977, in močno zmanjšanje s 16 leta 2021.

Kot običajno poročilo poudarja, da bi se številnim incidentom lahko izognili, če bi vpleteni upoštevali osnovna načela varnega potapljanja.

Izjemno statično

Letna poročila BSAC o potapljaških incidentih so zbrana od vseh agencij za usposabljanje potapljačev z namenom spodbujanja varnosti potapljačev ter pomoči pri razumevanju in obvladovanju trendov. Vključujejo poročila o vsakem dogodku.

Poročila posameznih rekreativnih potapljačev dopolnjujejo uradni podatki Agencije za pomorsko in obalno stražo, RNLI, MO, PADI EMEA, baze podatkov o nesrečah pri vodi in RoSPA ter medijskih vlečnih mrež.

"Število incidentov v Združenem kraljestvu, o katerih so poročali od leta 2014, je ostalo izjemno statično, razen v letu pandemije, ko so omejitve potapljaških dejavnosti vplivale na število zabeleženih incidentov," navaja poročilo.

Očitno povečanje poročanja o incidentih v letih 2019 in 2023 je posledica izrazitega porasta poročil iz tujine, za katere BSAC pravi, da so lani prevladovale napake na maskah in trakovih za plavuti. To je kazalo bodisi na večjo natančnost pri poročanju bodisi na težavo z vzdrževanjem opreme. V toplejših podnebjih bi lahko prišlo do obrabe trakov.

Po letu 2022 se je zmanjšalo število incidentov, ki so se začeli na površju, in povečalo število, pri katerih sta bili začetni in največji globini neznani.

Septembra 2023 je bilo v Združenem kraljestvu izjemno toplo vreme in rahel veter. To je dejansko podaljšalo potapljaško sezono, saj se je kasneje v letu zgodilo več incidentov kot običajno.

Rešilni čoln na vaji iskanja in reševanja (RNLI)

September je bil še posebej naporen za reševalne službe, ki so pomagale potapljačem. Rešilni čolni RNLI so bili 37-krat poklicani na pomoč pri reševanju potapljačev, v 29 primerih med majem in septembrom, medtem ko so bili helikopterji napoteni 30-krat, čeprav je bilo le osem teh klicev v poletnih mesecih.

Potrjeni so bili sklepi iz prejšnjih let, da se zdaj poroča o manjšem številu primerov DCI in hitrih vzponov. Kjer se pojavi DCI, je manj verjetno, da bo povezan s potapljanjem globlje od 30 m, hitrimi vzponi ali zgrešenimi postanki, in to najverjetneje pomeni uspeh pri usposabljanju, pri čemer je večji poudarek na nadzoru plovnosti in načrtovanju potopa kot nekoč.

Ozaveščenost o IPO

Nadaljnja pozitivna novica je, da se potapljači vse bolj zavedajo simptomov in nevarnosti imerzivnega pljučnega edema (IPO), ukrepov, ki jih je treba sprejeti, če se pojavi pri njih samih ali drugih, in potrebe po izogibanju vrnitvi v vodo po domnevnem incidentu, dokler ni razglašen. zdravstveno sposobni za to. BSAC spet večino tega pripisuje izboljšavam v programih usposabljanja.

Agencija za usposabljanje pravi, da je izpopolnila svoj postopek za določanje meril, ki kažejo, da je IPO pomemben za incident. Zavedanje stanja je glavna oblika obrambe: "Tako kot potapljači in potapljači na dah z masko tudi plavalcem v odprtih vodah zdaj svetujemo, naj ne plavajo sami, in kot skupnost se vse bolj zavedajo tveganja IPO," ugotavlja poročilo.

Povprečna starost devetih smrtnih žrtev leta 2023 je bila 58 let, v zadnjih 10 letih pa je bila povprečna starost umrlih potapljačev 8.5 let višja od takratne potapljaške populacije, kar kaže, da je starost močan dejavnik preživetja.

BSAC ugotavlja, da medtem ko je povprečna starost ne-število žrtev, zabeleženih v bazi incidentov, je v teh 10 letih naraščalo, leta 2023 se je prvič zmanjšalo, na 44 let.

Opremljen za reševanje

Nadaljnja spodbudna novica je ugotovitev, da lahko potapljači, ko so potrebna reševanja, uporabijo tehnike za dvig ponesrečencev na površje in izvedejo oživljanje z učinkovitostjo, ki presega pričakovanja glede uspeha v drugih nekliničnih okoljih.

To ponazarja dejstvo, da je v 83 % primerov uporaba alternativnega vira zraka povzročila uspešno vrnitev ponesrečenca na površje in v vseh primerih, ko je bilo uporabljeno nadzorovano vzgonsko dviganje (CBL), je bil rezultat uspešno okrevanje.

Če je CBL sledila uporaba oživljanja, je bilo eno od treh oživljanj uspešno. Kjer je bil KPR uporabljen brez kisika, je 28 % poškodovancev prišlo k zavesti, s kisikom pa se je to povečalo na 30 %. V devetih od 30 primerov oživljanja z defibrilatorjem je poškodovanec prišel k zavesti.

»Rezultat te analize je odraz odličnih programov usposabljanja, ki so jih izvajali odlični inštruktorji potapljanja, ki pa zagotavljajo, da so potapljači dobro usposobljeni za tehnike reševanja,« pravi BSAC.

Poročilo sta sestavila svetovalec za incidente BSAC Jim Watson in analitik podatkov Ben Peddie. Vse potapljače, bodisi iz BSAC ali katere koli druge agencije za usposabljanje, ki so vpleteni v incident ali so mu priča v Združenem kraljestvu ali tujini, prosimo, da to zaupno poročajo za prihodnja poročila, z uporabo spletnega obrazca.

Ti lahko prenesite in preberite celotno poročilo oz oglejte si video reportažo ključnih ugotovitev potapljaške konference BSAC na YouTubu. Poročila iz preteklih let so na voljo tudi za prenos.

