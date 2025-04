Preiskava Dorset: Vortex ločeni potapljači

Dvajsetletna potapljačica Emily Sherwin je julija lani izginila ob obali Dorseta in je nikoli niso našli. Ni ji uspelo priplavati po potopu ob Old Harry Rocks v Handfast Pointu 23. julija in v polnem obsegu 24 ur iskalno-reševalna akcija izkazalo za brezplodno.

Zdaj je preiskava prišla do zaključka, da medtem ko vzrok Sherwinine domnevne smrti ostaja neznan, se je to zgodilo, ker sta bila ona in njen prijatelj ujet v vrtinčaste tokove. Postopek je potekal ob Mrliško sodišče v Dorsetu danes (17. aprila) in o njih poročal Bournemouth Echo in drugi mediji.

Razburkane vode

Sherwin je bil del skupine za zgodnji večerni potop. Njena prijateljica in prijateljica Bethany Pryor je povedala, da je bilo potovanje z ladjo iz Poola razburkano, a da so bili potapljači dobre volje.

Old Harry's Rocks (Malc McDonald)

Skoraj ob 6. uri sta oba zadnja vstopila v morje in sta bila na globini približno 7 metrov, ko sta naletela na tisto, kar je Pryor opisal kot "vrtinec", kar kaže na vrtinec s padajočim tokom.

"Bila sva vodoravno obrnjena drug proti drugemu in držala sva se za roke," je izjavila. "Emily sem pokazal, da je nekaj narobe, in ji pokazal na ušesa ter ji dal znak, naj gre nazaj gor. To sem storil dvakrat ali trikrat.

"Na tej točki smo se ujeli v vrtinec in se začeli vrteti. Zaradi vrtenja nisem mogel preveriti svojega potapljaškega računalnika. Samo počutil sem se dezorientirano."

Pryor je nakazal, naj gre gor, vendar ni videl povratnega signala. Vidljivost je bila manj kot 1 meter, je ocenila in pojasnila, da je na tej točki zaporedje dogodkov postalo megleno.

"Bila je navpična in njen regulator je bil zunaj njenih ust," je Pryor dejal o Sherwinu. "Takrat se je potapljala in poskušal sem doseči dol, a to ni bilo mogoče. Na tej točki sem začutil nekaj vode, ki pronica v mojo masko.

"Močno smo udarili ob dno morskega dna in nisem mogel videti Emily," je nadaljeval Pryor. "Hitro sem se povzpel na površje in govoril s kapitanom, ki je signaliziral Mayday."

'Njeno varno mesto'

Pomočnik okrožnega mrliškega oglednika Richard Middleton je sodišču povedal, da je Sherwinova prišla iz Poola in je pravkar zaključila prvo leto študija ohranjanja morja na univerzi Plymouth. Prejšnje poletje se je kvalificirala za potapljačo pri PADI.

Sherwin je prejšnji dan s svojo družino praznovala svoj 20. rojstni dan, njena mati Ellen pa je na sodišču povedala, da je bila njena hči "navdušena nad naravnim svetom" in je običajno čutila "globok občutek miru pod morjem", ki ga je imenovala "njeno varno mesto".

Družino je tolažilo dejstvo, da je »delala nekaj, kar je imela rada«.

Middleton je sklenil, da brez trupla, ki bi ga preiskali, mora vzrok Sherwinove smrti ostati neznan, toda njegov pripovedni sklep je bil, da je bila posledica tega, da ga je ujel podvodni tok. Sumljivih okoliščin ni bilo.

Družina Emily Sherwin se je zahvalila vsem sodelujočim v iskalni akciji: »The RNLI in ekipe obalne straže, policijski potapljači in vsi v Parkstone Yacht Clubu, ki so prevzeli več kot 30 čolnov, da bi se pridružili iskanju.

Tudi na Divernetu: Ime pogrešanega potapljača: policija išče informacije, Iskanje potapljačev se nadaljuje v Walesu in Orkneyju, Večagencijsko iskanje potapljača Scapa prekinjeno, Iskanje potapljača v Cornwallu preklicano