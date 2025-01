Prizadevanja za prisilo preživelih potapljačev Sea Story, poroča BBC

Na videz prezgodnji poskusi egiptovskih oblasti ob Rdečem morju, da bi pripeli Morska zgodba potapljati se na deski, ki se potaplja na čudnem valu, in s strani upravljavca čolna, da prepreči morebitna škodljiva poročila preživelih, so izhajali iz enomesečne preiskave usodnega dogodka, ki jo je opravila ekipa BBC News.

Morska zgodba je 24. novembra odšel iz Port Ghaliba na šestdnevno potovanje z 31 mednarodnimi gosti, tremi potapljaškimi vodniki in 12 egipčanskimi člani posadke, kot smo že poročali on Divernet. Več potapljačev je bilo v zadnjem trenutku "nadgrajenih" s čolna, ki so ga prvotno rezervirali, čeprav bi bil načrt poti drugačen.

Čoln se je prevrnil in potonil zgodaj naslednje jutro, pri čemer je umrlo ali pogrešanih 11 ljudi, vključno z britanskim parom.

Enajst od 35 preživelih, večinoma izkušenih potapljačev, je zdaj opravilo intervju za BBC. Poročali so, da so jih nekaj ur po tem, ko so jih pripeljali na obalo, »zasliševali«, bodisi v bolnišničnih posteljah ali v letovišču, kjer so bili nastanjeni, ljudje, ki so trdili, da so »sodniki«.

Opisali so tudi, da so bili prisiljeni podpisati izjave prič, ki jih je zaradi očitnega navzkrižja interesov iz angleščine v arabščino prevedel uslužbenec egiptovskega operaterja čolnov Dive Pro Liveaboard.

Nekateri so trdili, da jih je zasliševal nekdo, za katerega so verjeli, da je uradni preiskovalec, le da so pozneje ugotovili, da je bil potapljaški vodnik Dive Pro Liveaboard.

On in drugi zaposleni so preživele pozvali, naj podpišejo izjavo o odstopu, v kateri je navedeno: "Nikogar ne obtožujem kaznivega dejanja”. En potapljač je povedal, da so mu takšno oprostitev izročili, ko je še dajal izjavo kot priča, britanski zdravnik pa je opisal, da so ji rekli, da ne more zapustiti sobe, dokler niso bile dokončane vse izjave.

Nekateri potapljači so zavrnili podpis dokumentov in nobenemu ni bilo dovoljeno obdržati kopije, čeprav so nekateri, ki so jih prevedli s telefonskimi aplikacijami, opisali izpustitev "prekletih podrobnosti", o katerih so poročali. O podobnih praksah z izjavami prič so že poročali po incidentih v Rdečem morju.

Tudi ko je ena skupina poskušala oditi, da bi odletela domov, naj bi jih predstavnik Dive Pro Liveaboard poskušal preslepiti, da so podpisali opustitve. Po navedbah ameriškega potapljača, ki je ostale posvaril, naj jih ne podpišejo, je trdil, da so bili dokumenti dovoljenja za prehod skozi letališke kontrolne točke.

Čudaški val

Intervjuvanci BBC-ja so tudi obtožili egiptovske uradnike, da so se kmalu po prevrnitvi ladje vnaprej odločili, da za to pripišejo čuden val.

Oceanograf dr. Simon Boxall je ponovil svojo trditev iz časa incidenta, da 4-metrski val v prevladujočih razmerah ni mogel biti vzrok za potopitev, in za to okrivil napako pilota ali konstrukcije čolna ali oboje. Preživeli so se strinjali, da razmere niso predstavljale velikih težav pri plavanju z razbitine.

Toda nekemu potapljaču, ki je zahteval vpogled v kopijo končnega poročila preiskovalcev, je bilo rečeno, da to ne bo imelo smisla, ker je "edino, ki je odgovorno za to, morje".

V prvem delu BBC-jevega poročila preživeli navajajo, da ponoči Morska zgodba zdelo se je, da se ziba in kotali bolj, kot bi pričakovali glede na izjemno vreme, s težkim nezavarovanim pohištvom, ki je drselo po palubi, in majhno napihljivo ladjo, ki se je skoraj izgubila čez krov.

Malo pred 3 zjutraj Morska zgodba se je z "glasnim pokom" prevrnilo na bok, motorji so ugasnili in vse luči so ugasnile.

Skoraj vsi mrtvi ali pogrešani so bili nameščeni na desni strani čolna, ki je trčil v morje. Med ljudmi, ki so prišli na krov, ovirani zaradi razmajanega pohištva in opreme, je le redkim uspelo najti življenje.jakna. Eden je rekel, da njihova ne deluje pravilno in da lučka nima baterij.

Drugi, ki se jim je uspelo vkrcati na rešilne splave, so videli kapitana in več članov posadke, ki so bili že tam, kapitan naj bi vzel eno od treh odej, ki so bile predvidene zase. Na varnostnem sestanku so obljubili hrano in vodo na splavih, vendar so gostje za BBC povedali, da ju ni bilo. Gorilnik ni deloval, bakle pa so bile že uporabljene.

35 ur v zračnem žepu

Čeprav se preživeli strinjajo, da je čoln potonil pred tretjo uro zjutraj, lokalne oblasti trdijo, da so prejeli signal za pomoč šele okoli 3. Reševalna plovila so potrebovala osem ur, da so prispela do splavov, ko so pluli proti vzhodu, reševalci pa so bili tudi počasni. Morska zgodba sama, so za BBC povedali preživeli.

Zakonca Lucianna Galetta in Christophe Lemmens nista mogla najti svojih rešilnih jopičev in sta ostala ujeta v vodi in ruševinah na hodniku.

Končali so v zračnem žepu v strojnici v krmnem delu, ki je štrlel nad vodo, kasneje pa so se združili s potopom inštruktor Youssef al-Faramawy.

»Z zunanjostjo nismo imeli nobene komunikacije, nič. Nihče ni poskušal preveriti, ali je tam notri kdo živ,« je povedala Galetta. »Bil sem tako pripravljen umreti. Nismo si mislili, da bo kdo prišel.«

Al-Faramawyjev stric Khattab al-Faramawi, domačin, jih je našel šele po travmatični 35-urni kalvariji. inštruktor ki se je prostovoljno javil za iskanje po potopljenih hodnikih.

Potapljači so dve osebi rešili tudi iz drugega zračnega žepa v kabini na nižjem nivoju, štiri trupla pa so našli. Vendar pa so se preživeli spraševali, zakaj se zdi, da egiptovska mornarica, ki je nadzorovala operacijo, ni mogla napotiti svojih potapljačev.

Britanskega para Tariqa Sinada in Jenny Cawson niso našli

Še vedno pogrešan sta par Devon Jenny Cawson in Tarig Sinada, ki naj bi vedno skrbno raziskovala potapljaške čolne, vendar sta med tistimi, ki so prešli na Morska zgodba v zadnjem trenutku in nastanjeni na desni strani glavne palube.

Družina in prijatelji so za BBC povedali, kako so jim to povedali egiptovski uradniki Morska zgodba niso našli – tudi ko so gledali televizijska poročila, ki so prikazovala poškodovano ladjo.

Ker oblasti obtožujejo prikrivanja za zaščito turistične industrije, zdaj pozivajo k odprti preiskavi potopitve. Niti egiptovska vlada niti Dive Pro Liveaboard se nista odzvala na prošnje BBC-ja za odgovor na obtožbe iz svojih poročil.

Divernet podobno ni prejel nobenega odgovora od operaterja, potem ko je iskal komentarje, ko se je incident zgodil, čeprav po požaru na drugem svojih čolnov, Morska legenda, v kateri je lani marca umrl nemški gost, se je odzvalo – čeprav je samo povedalo, da ne more komentirati, dokler ne prejme končnega poročila državnega tožilstva.

Celotna BBC-jeva poročila Joeja Inwooda, Del 1 in Del 2, lahko preberete na strani BBC News.

Tudi na Divernetu: 8 še vedno pogrešanih, potem ko je 'ogromni val' potopil jadrnico Rdečega morja, Britanski potapljači pogrešani iz Morska zgodba imenovan, Preživeli govorijo po usodnem požaru na potapljaškem čolnu v Rdečem morju