Egyptian liveaboard se potopi globoko na jugu

V skrajnem južnem delu Rdečega morja Egipta se je potopila jadrnica, potem ko se je zdelo, da njen kapitan ni upošteval opozoril o hudem vremenu. 18 potapljaških gostov je uspelo pobegniti s čolna skupaj s posadko, večina pa je morala zapustiti svoje imetje in so nato kakšnih osem ur preživeli na vodi v majhnih čolnih.

Incident se je zgodil v zgodnjih urah 24. oktobra, na polovici čarterskega potovanja iz Hamate. 30 m v lasti Egipta Zapeljevanje, plovilo s tremi dvoposteljnimi kabinami na zgornji palubi in šestimi dvojnimi kabinami na spodnji palubi, je izvajalo potapljaške izlete in deskanje z zmaji.

Tisto noč je poročalo, da je večina plovil, vključno z živilskimi deskami, upoštevala opozorila o nevihti in visokih valovih ter ostala severneje v bolj zaščitenem območju grebena Sataya.

Zapeljevanje, pa je odplul do grebena Elba blizu meje s Sudanom, kjer naj bi plovilo z lesenim trupom puščalo.

Čoln je za potovanje "globoko globoko na jug" najela skupina potapljačev iz Klub Laval Subaqua v severozahodni Franciji. Dva od edinih štirih članov, ki jim je med potopom uspelo rešiti svoja potna lista, sta se prejšnji konec tedna vrnila v Francijo in o incidentu spregovorila za France Info.

Čuden kot

Prvi štirje dnevi potapljanja iz Seaductiona so bili "veličastni"

Nekdanji predsednik kluba François Paillard in pomočnik blagajnika Philippe Galodé sta povedala, da je bilo potovanje dogovorjeno na potapljaški razstavi januarja. Skupina je v Egipt prispela 18. oktobra in Paillard je svoje prve štiri dni potapljanja opisal kot "veličastno".

Galodé je povedal, da je dremal okoli 3. ure zjutraj, ko ga je prijatelj vprašal, ali se mu zdi, da čoln leži pod čudnim kotom. "Šel sem gor pogledat, kaj se dogaja," je rekel. "Po besedah ​​kapitana je bilo vse pod nadzorom." Drugi gostje so kasneje povedali, da so seznam zabeležili že ob 2. uri zjutraj.

"Po pol ure se je čoln začel zelo tresti," je dejal Paillard. »Začeli smo jemati rešilne jopiče, predvidevamo, da ne bo bolje, ne glede na to, kaj je rekel kapitan. Nazadnje smo storili tisto, kar kapitan ni storil, to je, da smo se pripravili na evakuacijo.«

Do 3.30 zjutraj je voda v kabini naraščala, je dejal Paillard. »Vsi smo bili rešeni v zadnjem trenutku – čoln se je močno nagnil in nato povsem prevrnil. Bila je panika, vsi so skočili v vodo.” Vsem potapljačem je uspelo nadeti rešilne jopiče, le redki pa so imeli čas, da so se oblekli, vzeli potne liste, telefone, gotovino ali katero koli drugo osebno lastnino.

Paillard je komentiral, da je desetčlanska posadka upoštevala kapitanove ukaze, vendar "niso izkušeni mornarji".

Opažen z ribiške mreže

Deska za reševanje je nosila dva 5-metrska čolna RIB, vendar se zdi, da je bil čas za spuščanje le enega od teh in enega ali več od štirih rešilnih čolnov. Sredi močnih valov se je izkazalo, da je za obstanek na površju potrebno nenehno reševanje.

Preživeli so preživeli osem ur na vodi, preden je plovilo z vlečno mrežo opazilo oranžno prevleko za rešilni čoln in jih lahko pripeljalo na krov ter jim priskrbelo topla oblačila. Kasneje so jih premestili na mornariško patruljno ladjo, ki jih je pripeljala na kopno, od koder so jih z avtobusom odpeljali v hotel v Hurgadi, kjer so prispeli šele zjutraj 25. oktobra.

14 potapljačev, ki so izgubili svoje potne liste in stvari, je čakalo na francoski konzulat v Kairu, da poskrbi za vse potrebno, da jim omogoči potovanje, vendar so bili opozorjeni, da se to morda ne bo zgodilo pred jutri (30. oktobra).

"Konzul jih je prosil, naj nemudoma ukrepajo pri svojih zavarovalnicah, vendar ne morejo storiti ničesar," je Nelly Leroux govorila za France Bleu, je povedala o svojem 59-letnem možu Pascalu. »Nič jim ni ostalo. Moj mož nima niti čevljev na nogah. Travma je še vedno zelo pomembna – rekel mi je samo, da ima prebliske in da ne more spati.”

Claire Penard, sedanja predsednica potapljaškega kluba, je še vedno čakala na repatriacijo, ko je povedala France Info da je bil postopek zaradi birokracije zahteven. "Izredno težko je," je rekla, "in evakuacija čolna je bila za vse nas še posebej travmatična, saj smo res mislili, da bomo umrli."

Egiptovski Zbornica za potapljanje in vodne športe Rekel Divernet: »Nesrečni dogodek v Zapeljevanje liveaboard trenutno preiskujejo pristojni organi.« Divernet se je obrnil na operaterja Zapeljevanje za komentar.

