Osem potapljačev se podvrže 30-urnemu driftu na Palauu

at

at 8: 58 am

Sedem potapljačev turistov in njihov lokalni potapljaški vodnik je skoraj 30 ur plavalo ob pacifiških otokih Palau, preden jih je rešil ribič, ki ga je ameriška obalna straža opisala kot "dobrega samaritana".

Potapljači, ki so iz Kitajske obiskali mikronezijsko potapljaško destinacijo, so poročali o pogrešanih v bližini priljubljenega potapljaškega mesta Peleliu Corner približno sredi dneva na dan boksov, saj so ostali neopaženi na površini po 45-minutnem potopu s čolnom.

Otok Peleliu leži jugozahodno od največjega otoka Palau Babeldaob, kraj Corner pa je znan po močnih tokovih. Takrat so bile na območju nevihte in močno deževje z metrskimi valovi in ​​2-metrskimi valovi.

Iskalno in reševalno operacijo so jugozahodno od Peleliuja sprožili reševalni organi Palaua, vendar se je razširila zunaj svojega ozemlja na regijo, ki jo za namene SAR pokriva ameriška obalna straža.

To je sprožilo operacijo, ki jo je koordiniral Sile obalne straže Mikronezije, s sedežem v Guamu, od jutra 27. decembra. Njegov model odnašanja je pravilno nakazal, da je skupina najverjetneje odnesla proti severozahodu in da je bila operacija preusmerjena v to smer, ko je ribič Jerome Sakurai okoli 4. ure po naključju naletel na potapljače.

Odplavali so približno 50 km severozahodno od mesta potopa, kot je izračunala obalna straža, vendar so ostali skupaj in ostali v, kot je bilo opisano, "dobrem stanju".

"Varno iskanje osmih pogrešanih potapljačev blizu Peleliu Cornerja je dokaz neverjetnega skupnostnega duha Palaua," je povedal koordinator misije, poveljnik obalne straže Ryan Crose. "Pazljivost in hitro ukrepanje lokalnega ribiča sta na koncu pripeljala iskanje do uspešnega zaključka, kar je pokazalo ključno vlogo prebivalcev Palaua in njihovo globoko povezanost z njihovimi vodami."

V iskanje so bili vključeni tudi oddelek za kazenski pregon Palaua, državni nadzorniki in Pacific Mission Aviation.

Tudi na Divernetu: Koralni grebeni Palau – dragulj oceana, Potapljaški izlet v Palau, v slogu otroškega morskega kampa, Bodi prvak! – Palau, Palau je še en primer glede zaščite koral