Delodajalec ni preveril zdravstvenega stanja potapljača

Po navedbah ameriškega ministrstva za delo je vrsta varnostnih napak privedla do smrti potapljača, ki ga je bilo mogoče preprečiti, medtem ko je bil pod vodo na mostu Manns Harbour Bridge na Croatan Soundu v Severni Karolini.

Oddelek je ugotovil, da izvajalec Coastal Gunite Construction s sedežem v Marylandu ni uspel oceniti zdravja 47-letnega potapljača, preden je junija lani začel novo službo v podjetju, zaradi česar je utrpel smrtne poškodbe.

Podjetje posluje od leta 1983 in zaposluje potapljače za gradnjo, vzdrževanje in popravila pomorske infrastrukture.

Preiskovalci z Ministrstva za delo Uprava za varnost in zdravje pri delu (OSHA) je ugotovil, da je štiričlanska potapljaška ekipa, zaposlena pri Coastal Gunite, izvajala podvodni test na mostu, ko je nekaj sekund po spustu s čolna na globino približno 6 m potapljač postal neodziven in se ni odzval na radijske klice. .

Člani ekipe so potapljača izvlekli iz vode in opravili oživljanje, medtem ko so čakali na reševalne službe, ki so prišle na kraj dogodka, vendar ga niso mogli oživiti.

Pomanjkljivosti na mestu potopa

Preiskovalci OSHA so odkrili več varnostnih pomanjkljivosti na potapljaškem mestu, vključno s tem, da Coastal Gunite ni ocenil sposobnosti delavcev za potapljanje in zagotovil, da so zaloge prve pomoči in ročni aparat za oživljanje takoj na voljo.

Poleg tega je podjetje nepravilno postavilo dovod zraka, s čimer je zaposlene izpostavilo morebitni kontaminaciji njihovega dovoda zraka, in ni izvajalo rednih preskusov čistosti zraka na kompresorskih sistemih ali letnega testiranja tlaka v zračni cevi.

"Zagotavljanje, da so zaposleni fizično sposobni za komercialno potapljanje, je temeljni del varnosti na delovnem mestu," je povedal direktor območnega urada OSHA v Raleighu Kim Morton.

»Delodajalci so dolžni zaščititi svoje delavce z izvajanjem strogih varnostnih protokolov in natančnimi ocenami pred zaposlitvijo, zlasti v panogah z visokim tveganjem, kot je komercialno potapljanje. Ta tragični incident bi lahko preprečili.”

OSHA je družbo Coastal Gunite Construction navedla zaradi štirih resnih kršitev in predlagala kazni v višini 40,329 ameriških dolarjev (31,890 funtov), ​​kar je najvišji znesek, ki ga lahko pravno priporoča. Podjetje ima možnost izpodbijati ugotovitve.

