Izvlek trupla jamskega potapljača "tehnično zahteven"

V jami v švicarskem kantonu Ticino je umrl potapljač, iskanje njegovega trupla pa zdaj predstavlja izziv za strokovne reševalce. Potem ko se ni vrnil z načrtovanega potopa 2. novembra, so moškega našli na globini 40 m približno 200 m od vhoda v jamo.

Jama leži v dolini Blenio blizu izvira reke Brenno. Ticino kantonska policija včeraj (4. novembra) je sporočil smrtni primer in povedal, da je potapljač dva dni prej vstopil v jamo pozno zjutraj, okoli 2.30 pa naj se ne bi vrnil.

Policija je zaprosila za strokovno pomoč potapljače švicarske speleološke reševalne službe, ki jih je švicarska speleološka reševalna služba na kraj odpeljala s helikopterjem. letalsko-reševalna služba REGA. Truplo potapljača so našli okoli 7.30.

Naloga izvleka trupla se je začela dan po odkritju, vendar jo je policija opisala kot "posebej zapleteno in tehnično zahtevno" in kot tako lahko zahteva več dni in številne potope izkušenih jamskih potapljačev.

Izvlek so oteževali ozkost rovov, konfiguracija jame in slaba vidljivost pod vodo. Uradna identifikacija potapljača še ni mogoča, so sporočili s policije.

Ticino je najjužnejši švicarski kanton in leži pretežno južno od Alp. Njegove potapljaške zanimivosti so običajno povezane s čistostjo njegovih voda za potapljanje v rekah in jezerih.

