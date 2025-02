Lažni kiti ubijalci, ustreljeni po množičnem nasedanju

Skupina več kot 150 lažnih kitov ubijalcev je bila vpletena v množično nasedanje na oddaljeni plaži v severozahodni Tasmaniji – in ker je bilo približno 90 kitov, ki še niso poginili, pod tolikšnim stresom, jih morajo zdaj ustaviti uradniki ministrstva za okolje.

Reševalci s svojimi vozili in opremo težko dostopajo do izoliranega območja reke Arthur, približno 300 km od Launcestona.

Poskusi, da bi kite ponovno splavili v prevladujočih razmerah na morju, za katere se pričakuje, da bodo v naslednjih nekaj dneh ostali nemirni, so bili neuspešni, saj oslabljeni kiti in delfini niso mogli preplavati čez prelom in jih je naplavilo nazaj.

Nekaj ​​nasedlih lažnih kitov ubijalcev (Tasmania Parks & Wildlife Service)

O Tasmania Parks & Wildlife Service je dejal, da je bila evtanazija za vse preostale kite dogovorjena kot zadnja možnost, izvedena z odstrelom na podlagi strokovnih ocen veterinarjev za divje živali, da bi preprečili nadaljnje trpljenje živali.

Več kot 80 % nasedlih avstralskih kitov naj bi se zgodilo v Tasmaniji, čeprav je minilo več kot pol stoletja, odkar so lažni kiti ubijalci tam množično nasedli. Pogosteje so vpleteni kiti piloti.

Lažni kiti ubijalci (Pseudorca crassidens) so manjši in vitkejši od kitov ubijalcev in nimajo belih lis – ime izhaja iz podobnosti v obliki lobanje. Vrsta lahko zraste do 6 m v dolžino in tehta 1.5 tone.

Z linijo poškodovani grbavec umre na Škotskem

Mrtev kit grbavec (Phil Dickinson)

Medtem, po dveh poročilih o Divernet pred kratkim (glej spodaj) kitov grbavcev, ki jih rešujejo iz zapletenih vrvi ob škotskem otoku Isle of Skye, je mladega samca grbavca naplavilo mrtvega na zahodno celino in kaže znake poškodb zaradi zapletov.

Truplo so opazili na polotoku Kintyre med Claonaigom in Skipnessom 15. februarja in videti je bilo, da je bila prej zdrava žival.

Rečeno je, da so bile "zelo globoke rane okoli njegovega metljaja in drugih lažjih sledi vrvi". Škotski načrt za nasedanje morskih živali (SMASS) prostovoljec Phil Dickinson. "Prvotni sklep je, da je umrl zaradi utopitve, ko se je zapletel."

