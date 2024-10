Deli telesa potapljačice, najdeni v morskem psu

Zdi se, da so ostanke ameriške potapljačice, ki je izginila med potapljanjem s čolnom v oddaljenem delu Indonezije, našli v želodcu morskega psa – vendar njen mož in prijatelji oporekajo, da je žival povzročila njeno smrt, in pravijo, da je bi bil zgrožen, če bi krivdo prevzel morski pes.

68-letno Colleen Monfore so močni tokovi ločili od preostale skupine sedmih potapljačev, medtem ko je bila 7. septembra na globini približno 26 metrov pri Pulau Reongu, majhnem otoku blizu Wetarja v arhipelagu Alor.

Skupina se je obrnila kot odziv na spremembo smeri toka in prisotnost padajočega toka, na kateri točki naj bi imela še pol rezervoarja zraka.

Potapljaški vodnik ni mogel priti do Monforeja, da bi ji pomagal nazaj do njihovega čolna, in njeno izginotje je povzročilo osemdnevno iskanje območja.

Otok Reong pri Wetarju (Google Earth)

6. oktobra je ribič v Vzhodnem Timorju, kakšnih 120 km južno od Reonga in zunaj indonezijskega ozemlja, poročal, da je ubil morskega psa, za katerega je trdil, da je bil v stiski, in da je v njegovem želodcu našel dele ženskega telesa skupaj z ostanki morskega psa. mokro obleko in kopalke.

Oblasti Vzhodnega Timorja so se povezale z Indonezijska morska in obalna straža, a medtem ko družina in prijatelji navajajo, da je bilo truplo identificirano kot Monforejevo, to še ni uradno potrjeno.

Poravnaj zapis

Monfore, mati dveh otrok, je bila s svojim možem Mikeom na sedemtedenskem počitniškem potapljaškem potovanju. Stara prijatelja iz Michigana Rick & Kim Sass, ki sta bila dolga leta pred upokojitvijo lastnika potapljaškega centra, pravita, da ju je po ženini smrti kontaktiral Mike Monfore, da bi pojasnil njeno usodo.

Opisali so jo kot zelo izkušeno potapljačico in pravijo, da so bili tokovi na potopu obvladljivi in ​​da je najverjetneje umrla zaradi neopredeljene zdravstvene težave. Čeprav je bilo možno, da je morski pes po smrti požrl njeno telo, je bilo zelo malo verjetno, da bi jo napadel ali povzročil njeno smrt. Napadi morskih psov so na tem območju redki.

"Morski psi imajo želodec, ki je prilagojen za hitro prebavo," je izjavil Kim Sass na družbenem omrežju. »Želodec vsebuje močne kisline in encime, ki hrano hitro razgradijo na manjše delce.

»Colleenino truplo je bilo prepoznavno. Njene prstne odtise (spet prepoznavne) naše veleposlaništvo ZDA in lokalna vlada uporabljata za dokaz smrti. To ne bi bilo mogoče, če bi jo morski pes napadel pred tedni.«

Sasova pravi, da je z Monfore opravila vsaj tisoč potopov in da je odlična potapljačica. Podatki potapljaškega računalnika Mike Monfore, fotografije, posnete med potopom, ter izjave drugih potapljačev in potapljaškega vodnika skupaj kažejo, da je njen prijatelj umrl zaradi zdravstvenih težav.

»Ne verjamem, da je njeno življenje končalo okolje in zagotovo ne morski pes,« pravi. "Colleenin mož je rekel, da bi ji bilo hudo, če bi izvedela, da je morski pes umrl zaradi nje – in da je zaradi njene smrti morski morski psi spet na slabem glasu."

Tudi na Divernetu: ALOR SAME SEBE, ALOR AQUAMEN