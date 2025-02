Na Kitajskem trdijo o "prvem uspešnem reševanju v jami potapljača".

Po skoraj tridnevni akciji iskanja in reševanja, ki je trajala skoraj tri dni, so iz sistema na jugu Kitajske izvlekli dva pogrešana jamska potapljača – in trdili, da gre za prvo uspešno državno potapljaško reševanje.

Moški so bili del skupine petih morskih biologov, ki so 5. februarja vstopili v potopljene kraške jame, da bi opravili raziskave v bližini mesta Baise v gorati regiji Guangxi Zhuang. Jame ležijo ob izviru reke Huowang.

Med raziskovanjem sta dva potapljača izgubila stik z ostalimi, ki so okoli 7. ure obvestili policijo Baise, da so pogrešani.

Reševalna ekipa policije, vojske, gasilcev, reševalcev in članov potapljaškega kluba je izvedla 69-urno skupno akcijo.

Operacija iskanja in reševanja (oddelek za javno varnost province Guangxi / Xinhua)

200 m krat 80 m velika komora na vhodu v jame je vsebovala vodo do globine 15 m in je vodila v labirint zavitih prehodov, zato se je morala reševalna ekipa razpršiti in postaviti smernice v več smereh.

Policija Baise je za tiskovno agencijo Xinhua povedala, da so za jame značilni sekajoči se gube in prelomi, zapleten vodni sistem in naraščajoče podzemne reke, ki so za reševalce predstavljale "velike izzive", kot tudi slaba podvodna vidljivost.

Reševalci so poročali, da so slišali tiho trkanje, vendar niso mogli povedati, iz katere smeri prihajajo.

Kljub temu jim je v prvih štirih urah iskanja, v zgodnjih urah 6. februarja, uspelo najti prvega izmed pogrešanih potapljačev. Našli so ga v zračnem žepu na globini 16 m, približno 300 m od vstopne točke reševalcev, in so ga varno iznesli v 90 minutah.

Prvi potapljač je bil izpeljan (oddelek za javno varnost province Guangxi / Xinhua)

Drugega potapljača s priimkom Zhou pa so našli šele zgodaj zvečer 8. februarja. Tretji dan iskanja so reševalci razširili območje iskanja in izvedli najmanj 10 potopov, preden so Zhouja našli v drugem zračnem žepu, ta 28 m pod vodno gladino in približno 500 m od vstopne točke.

Trajalo je skoraj dve uri, da so izvlekli potapljača, ki je bil opisan kot izjemno šibak, vendar je zdravniški pregled v lokalni bolnišnici pokazal, da je njegovo stanje stabilno. "Takrat sem bil v velikem nelagodju in začel sem doživljati obsmrtne halucinacije," je povedal Xinhua pozneje.

Oktobra 2023 je Han Ting, eden najbolj znanih kitajskih potapljačev na vdih, izginila v globokih poplavljenih jamah Tianchuang, prav tako v regiji Guangxi Zhuang, medtem ko poskuša v živo predvajati svetovni rekordni globinski potop v sistemu. Njegovo truplo so našli štiri dni pozneje in ga kasneje izvlekli s pomočjo, kot so ga opisali, podvodnega robota.

