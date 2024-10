Leteča igla ubije italijanskega deskarja

Italijanska deskarka je umrla v čudni nesreči v Indoneziji, v kateri je ribica igla skočila iz morja in jo zabodla v prsi.

Incident se je zgodil 18. oktobra zjutraj pri Masokutu na otokih Mentawai. Otoki, ki ležijo ob obali Sumatre v vzhodnem Indijskem oceanu, naj bi bili visoko ocenjeni med deskarji.

Giulia Manfrini, 36, iz Torina, je deskala na snegu in deskala inštruktor in vodil specializirano turistično agencijo AWAVE Travel. Bivala je v letovišču Hidden Bay s svojim partnerjem Maxom Ferrom, ki je bil na kraju dogodka, ko se je zgodil incident.

Giulia Manfrini in Max Ferro

Manfrinijevo so pripeljali na obalo in ji dali prvo pomoč, ko so jo odpeljali v zdravstveni center, a je bilo prepozno. Riba igla ji je pustila 5 cm globoko vbodno rano na levi strani prsnega koša, v njenih pljučih pa naj bi bila morska voda.

"Na žalost tudi s pogumnimi prizadevanji njenega partnerja, osebja lokalnega letovišča in zdravnikov Giulie ni bilo mogoče rešiti," je dejal. AWAVE potovanjaJames Colston, soustanovitelj. "Verjamemo, da je umrla, ko je počela, kar je imela rada, na kraju, ki ga je ljubila."

Iglice spadajo med Belonidae družina in imajo dolg, ozek kljun, poln ostrih zob. Ribe lahko zrastejo do 1 m in jih običajno najdemo v subtropskih regijah, kjer se prehranjujejo predvsem z manjšimi ribami, raki in glavonožci.

Needlefish (Christian Grill)

Ribe iglice so sposobne kratkih skokov iz vode s hitrostjo do 40 milj na uro – hitrost puščice, vržene na desko – pogosto skočile čez krove plitvih plovil.

V delih Indo-Pacifika tradicionalni ribiči menijo, da so leteče igle zanje bolj nevarne kot druge oblike morskega življenja.

Ko kljun zadene meso, lahko povzroči globoke vbodne rane in znano je, da se odlomi v notranjosti žrtve. Čeprav ni namigov, da so ribe namerno agresivne do ljudi, so zabeležili številne smrti in resne poškodbe.

Kljuni iglic lahko povzročijo veliko škodo

V začetku leta 2024 je 59-letnega filipinskega ribiča v trebuh prebodla poskočna iglica oz. balo ob otoku Panay in umrl zaradi izgube krvi, preden je prišel v bolnišnico.

