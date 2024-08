Od žrtve ugriza morskega psa do paraolimpijca – v 15 mesecih

Maja lani je 22-letni Ali Truwit s soplavalko iz ekipe univerze Yale, Sophie Pilkinton, snorklal z ladje na otočju Turks & Caicos.

Prijatelji so uživali na počitnicah, da bi proslavili diplomo – toda na tej točki je potovanje postalo temno.

Območje ni bilo znano po morskih psih, toda tisto, za kar so kasneje mislili, da je bil morski bik, se je nenadoma približalo »in nas začelo napadati ter nas agresivno zaletavati in zabijati od spodaj,« je Truwit povedal za NBC News.

»Borili smo se, suvali in brcali, a je precej hitro dobil mojo nogo v usta. In naslednja stvar, ki sem se zavedel, je, da mi je odgriznil stopalo in del noge.«

Toda zdaj, komaj 15 mesecev po travmatičnem srečanju, se Truwit pripravlja na tekmovanje v treh mednarodnih dirkah z ameriško ekipo na pariških paraolimpijskih igrah.

Ko je morski pes krožil, je bil v ospredju Truwitov trening plavanja. »V delčku sekunde smo se odločili, da bomo plavali za svoja življenja, približno 75 jardov v odprti oceanski vodi nazaj do čolna,« je dejala.

Ženski sta prišli na varno plovilo, kjer je Pilkinton, v akciji, ki ji jo Truwit priznava, da je rešil življenje, zaustavil krvavitev s podvezo.

Odpeljali so jo v bolnišnico na nujno zdravljenje, preden so jo odpeljali nazaj v ZDA na operacijo. Prestala je tri operacije: dve v Miamiju za boj proti okužbi, nato pa so ji v New Yorku, na njen 23. rojstni dan, amputirali levo nogo pod kolenom.

Grozljivi prebliski

Del Truwitove rehabilitacije je vključeval delo v bazenu, pri čemer ji je pomagal njen nekdanji plavalni trener Jamie Barone. Vrnitev v vodo, celo družinski bazen v Darienu v Connecticutu, se je sprva izkazala za psihološko zahtevno, saj bi potopitev in zvoki brizganja sprožili grozljive spomine na srečanje z morskim psom.

Barone opisuje Truwit kot "najpridnejšega delavca, kar sem jih kdaj srečala", pravi, da nikoli ni zamudila vadbe, pri čemer se spomini in nelagodje zmanjšujejo, ko je bolj trdo delala.

Čeprav je bil njen prvotni cilj preprosto naučiti se uporabljati svojo protetično nogo in si povrniti moč, je Truwitova do decembra plavala prosto in hrbtno na paraolimpijskih plavalnih državnih prvenstvih ZDA v Orlandu na Floridi – in osvojila medaljo.

Zamisli o nastopu na paraolimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 so se nato umaknile bolj ambiciozni poti proti Parizu leta 2024.

Še vedno tekmovalno plava – Ali Truwit

Aprila letos je Truwit na mednarodnem tekmovanju na Portugalskem odplaval 400 m prosto v kategoriji S10 za plavalce s telesno okvaro sklepa. Nato je na preizkušnjah konec junija zmagala v disciplinah, ki so jo kvalificirale za paraolimpijsko ekipo ZDA – 400 m in 100 m prosto ter 100 m hrbtno.

Postati varen za vodo

Truwit je našel tudi čas za ustanovitev fundacije, imenovane Stronger Than You Think. »Spoznala sem, kako draga je protetika in kako malo krije zavarovanje,« pravi. »Spomnili so me tudi, kako pomembno je bilo biti sposoben plavalec za moje preživetje.

"Začel sem Močnejši, kot si mislite pomagati ljudem, ki potrebujejo finančno pomoč pri njihovi protetiki, pa tudi pomagati ljudem, da postanejo varni pri vodi.«

Guverner Connecticuta, ki je plavalca označil za "navdihujočega", je jutri (28. avgust), dan začetka paraolimpijskih iger, določil za dan Alija Truwita v državi.

"Edinstven sem v tem, da me je napadel morski pes, vendar nisem edinstven v tem, da gremo vsi skozi stiske, travme in težke čase v življenju in vsi imamo sposobnost, da se dvignemo nazaj," je Truwit povedal za NBC.

Tudi na Divernetu: 'ČUDOVIT DOGODEK': SNORKELER PREDSTAVLJA UGRIZ MORSKEGA PSA, OCEANSKI BELOPRISI MORSKI PES UGRIZIL TEKMOVALNEGA SPOTAJALCA, STUART COVE PREISKUJE PO UGRIZU MORSKI PES DEČKA, ALI MANJ UGRIZOV MORSKIH PSOV POMENI MANJ MORSKIH PSOV?