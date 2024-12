Dekletina družina želi odgovore o smrti potapljanja na Maldivih

Družina britansko-singapurske šolarke, ki je pred skoraj dvema mesecema umrla v incidentu s propelerjem čolna med šolskim potapljanjem, še vedno čaka na pojasnilo oblasti na Maldivih o tem, kaj se je zgodilo.

Poročali so o smrti 15-letne Jenne Chan 8. novembra Divernet. Sodelovala je pri projektu potapljanja z masko in britansko registrirano dobrodelno organizacijo Raziskovalni program za kitove morske pse na Maldivih, v spremstvu drugih učencev singapurske šole St Joseph's Institution (SJI) International na izletu, ki ga je vodil ravnatelj šole.

Študenti SJI so prejšnje leto obiskali Maldive zaradi »globokomorskega snorklanja in lekcije odpornosti«, ki so bile del obvezne šole. Državna nagrada za dosežke mladih usposabljanje, enakovredno nagradi vojvode Edinburškega v Združenem kraljestvu.

"Tišina z Maldivov"

Incident s smrtnim izidom se je zgodil med letoviščem Lux Maldives Resort in Dhidoom v atolu Južni Ari. Jenna je bila ob prihodu v bližnji zdravstveni center Dhigura razglašena za mrtvo, policija pa je obljubila, da bo izvedla preiskavo.

"Maldivska vlada je bila tiho in vse novice o njej so prenehale," piše Alice Chan, 17, na GoFundMe stran začela za svojo mlajšo sestro. »Okoliščine, ki so privedle do njene nenadne smrti in malomarnosti podjetja, so resnično šokantne za našo družino in njene najstniške prijatelje, ki so bili priče njeni smrti.

Jenna Chan na letališču

»Prosim, pomagajte nam podpreti v tem težkem času za našo družino in ljubljene ter razširite besedo o njenem primeru. Vse donacije bodo namenjene našemu boju za Jenno in zaščiti vseh bodočih otrok in turistov, tako da našim maldivskim odvetnikom zagotovimo pravne stroške in finančno podporo, da sprejmemo več primerov, kot je ta. Pravica za Jenno." Stran je doslej zbrala 5,160 funtov od ciljnih 10,000 funtov.

Politika prepovedi telefoniranja

Po navedbah skupine je bilo Jenni in njenim prijateljem rečeno, naj vstopijo v morje, tik preden se je zagnal motor čolna in se je plovilo obrnilo vanje ter jo potegnilo pod gladino.

Jennina starša Alan Chan in Jennifer Liauw sta novinarjem povedala, da med potovanjem nista mogla vzpostaviti stika s hčerko, ker je šola uvedla politiko brez telefoniranja.

Trdijo, da maldivske oblasti niso ponudile priložnosti a post mortem pregledali truplo njune hčerke po incidentu in da jim niso posredovali izjav prič drugih učencev in učiteljev, zaradi česar so verjeli, da ni bila opravljena nobena prava preiskava.

Omenili so tudi "verigo napak", za katere trdijo, da so se zgodile med potovanjem. "Skoraj je božič in še vedno nimamo odgovorov," je dejal Alan Chan. "Želimo vedeti, kaj se je zgodilo."

