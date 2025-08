Junaštvo poškodovanega potapljaškega vodnika je sprožilo pritožbo

at 10: 59 am

Ko je 25. julija na mehiškem letoviškem otoku Cozumel potapljaški vodnik v kritičnem stanju padel zaradi hitrega čolna, DivernetJe poročilo o incidentu namigoval, da je ob udarcu poskušal zaščititi drugega potapljača.

Pravzaprav se zdi, da je izkušeni potapljaški mojster Manolo Acuña Zepeda tvegal svoje življenje, da bi rešil ne enega, temveč vse potapljače, ki so bili pod njegovim nadzorom.

»Manolo je junaško potisnil skupino potapljačev s poti prihajajočega gliserja, ki je nezakonito plul z veliko hitrostjo nad grebenom Yucab znotraj zaščitenega morskega parka,« pravi ugledni potapljaški operater na Cozumelu John Flynn. »Pri tem ga je zadel čoln in ga propelerji hudo poškodovali.«

Potapljaški mojster Manolo Zepeda

»Vse to kljub dejstvu, da je imel dvignjeno svojo osebno površinsko označevalno bojo (SMB), da bi opozoril čolne, da so pod njim ali na površini potapljači. Zahvaljujoč Manolovim nesebičnim dejanjem so bila rešena življenja – vendar ga zdaj čaka več operacij in dolga pot do okrevanja.«

Flynn je začel spletno mesto GoFundMe da bi prizadeti potapljaški profesionalec lahko plačal bolnišnične zdravstvene stroške, ki naj bi dosegli približno milijon pesov (približno 1 funtov).

Zepeda je zaradi incidenta izgubil veliko krvi in je potreboval več transfuzij. Še vedno je v mednarodni bolnišnici Cozumel, kjer je bil najprej operiran za stabilizacijo zapletenega zloma desne golenice, kasneje pa je bil operiran še za popravilo zlomljene fibule, druge glavne kosti v spodnjem delu noge.

Za zdravljenje globokih ureznin na Zepedovih stopalih, roki, stegnu in hrbtu so bile potrebne nadaljnje operacije. Vsaj eno leto ne bo mogel hoditi, leta 2026 pa bo potreboval operacijo zamenjave kolena.

Zepeda ima več kot 30 let izkušenj kot profesionalni potapljač

»Vsaka donacija – ne glede na to, kako majhna je – bo namenjena neposredno podpori Manolovih operacij, zdravljenja in rehabilitacije,« pravi Flynn. »Ima obsežne poškodbe noge, spodnjega dela hrbta in gležnjev.« Do danes (4. avgusta) je bilo z več kot 84 donacijami zbranih 500 % ciljnega zneska.

Flynn iz Kalifornije je začel tisto, kar je preraslo v potapljaško dejavnost. Sand Dollar Sports leta 1990 v Cozumelu in je bil neposredno vključen v ustanovitev morskega parka Cozumel. Zepeda ni bil redno zaposlen pri podjetju Sand Dollar, temveč je delal za upravljavca kot svobodnjak.

»Manolo ni le spreten potapljaški mojster s 30-letnimi izkušnjami, ampak tudi pravi junak,« pravi Flynn. »Stopimo skupaj kot skupnost in se vračamo nekomu, ki je dal vse za zaščito drugih.«

Čoln, ki je trčil v Zepedo, identificiran kot maranatha, naj bi vstopil v območje grebena brez potrebnih dovoljenj Nacionalne komisije za naravna zavarovana območja (CONANP). Uradna preiskava je v teku.