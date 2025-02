IPO je zadel britanskega potapljača na Komodo's Crystal Rock

Celoten seznam potapljaških oddaj s povezavami:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18.–26. JANUAR: Boot Düsseldorf (Mednarodni sejem plovil)

1.-2. FEBRUAR: Duikvaker

21.-23. FEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

21.–23. FEBRUAR: Oddaja Diving Resort Travel (DRT), Malezija

1.–2. MAREC: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15.-16. MAREC: ADEX Ocean Festival / OZTek Avstralija

28.-30. MAREC: Mediterranean Diving Show

4.–6. APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

22.-25. MAJ: Thailand Dive Expo (TDEX)

31. MAJ – 1. JUNIJ: Potapljaška predstava

13.–15. JUNIJ: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show

17.-19. OKTOBER: Potapljaški pogovori

11.-14. NOVEMBER: DEMA Show



#scuba #potapljanje #scubadiver



Postanite oboževalec: https://www.scubadivermag.com/join



NAKUP OPREME: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



-------------------------------------------------- ---------------------------------

NAŠE SPLETNE STRANI



Spletna stran: https://www.scubadivermag.com ➡️ Potapljanje, podvodna fotografija, namigi in nasveti, ocene potapljaške opreme

Spletna stran: https://www.divernet.com ➡️ Novice o potapljanju, podvodna fotografija, namigi in nasveti, poročila o potovanjih

Spletna stran: https://www.godivingshow.com ➡️ Edina potapljaška razstava v Združenem kraljestvu

Spletna stran: https://www.rorkmedia.com ➡️ Za oglaševanje znotraj naših blagovnih znamk

-------------------------------------------------- ---------------------------------

Sledite nam na socialnih medijih



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Sodelujemo s https://www.scuba.com in https://www.mikesdivestore.com za vso vašo osnovno opremo. Razmislite o uporabi zgornje pridružene povezave za podporo kanalu.



Informacije v tem videoposnetku niso mišljene niti implicirane kot nadomestilo za strokovno usposabljanje SCUBA ali priporočila za vsakega proizvajalca. Vsa vsebina, vključno z besedilom, grafiko, slikami in informacijami, ki jih vsebuje ta videoposnetek, je namenjena samo splošnim informacijam in ne nadomešča usposabljanja kvalificiranega inštruktorja potapljanja ali posebnih zahtev proizvajalcev opreme.

00: 00 Uvod

01:35 Oglas Scuba.com

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Sredozemlje

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Potapljaška predstava

09:36 MIDE

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Potapljaški pogovori

11:58 DEMA