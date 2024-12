Truplo pogrešanega potapljača našli na plaži Cornish

Truplo potapljača, ki je 22. septembra izginil ob Cornwallu, so našli na plaži približno 15 km od njegove zadnje znane lokacije. Moški je bil identificiran kot Andrew McKnight, opisan kot visokokvalificiran potapljač in inštruktor.

McKnight, 76, iz St Austella, se je potapljal vzhodno od St Anthony Head blizu Falmoutha, ko so poročali, da ni vrnil na potapljaški čoln nekaj po poldnevu, kot poroča na Divernet.

Večja iskalna in reševalna akcija ni uspela najti takrat neznanega potapljača, a 8. decembra so njegovo truplo opazili naplavljeno na plaži Portholland.

"Andy je bil visoko usposobljen potapljač in inštruktor potapljanja in njegova smrt je bila velik šok za vse, ki so ga poznali," je izjavila družina McKnight. »Bil je zelo ljubljen mož, oče in dedek in vsa njegova družina ga bo močno pogrešala.

"Radi bi izrazili našo iskreno zahvalo potapljaški skupnosti South-west, Policija Devona in Cornwallaje RNLIje Obalna straža in vsi drugi, ki so si posvetili čas, da so ga iskali zadnjih 11 tednov.«

