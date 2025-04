Več požarov na potapljaških čolnih prizadene Tajsko

Na jugu Tajske sta v zadnjih dneh zaporedoma izbruhnila dva požara na motorju potapljaškega čolna, vendar so uspeli rešiti vse vpletene potnike in posadko.

V zadnjem incidentu se je 18 turistov in tajskih potnikov ter osem članov posadke včeraj (12. aprila) v zgodnjih urah moralo odpraviti na rešilni splav v Andamanskem morju.

Plovilo, 35m jekleno DiveRACE razred E, je pripeljal potapljače v narodni park Khao Lak in se zasidral za noč, pripravljen na obisk razbitine bagra za rudarjenje kositra iz 1980. Boonsung in okoliški koralni greben naslednji dan. Kraj razbitine leži približno 24 km od pomola Thap Lamu v provinci Phangnga, severno od Phuketa.

Ob 3.30 so odkrili veliko količino dima iz strojnice plovila. Po besedah ​​operaterja je posadka z gasilnimi aparati uporabila generator, za katerega so ugotovili, da je vir požara.

Vendar je bilo preveč dima, da bi imeli nadzor nad situacijo, zato so se odločili, da goste in posadko evakuirajo na rešilne čolne in obvestijo mornarico.

Gašenje požara (Informacijski center Phuket)

Zgoreli potapljaški čoln (Informacijski center Phuket)

Bližnje plovilo, krpa iz podjetja Smile Dolphin Diving, je prišel zraven in vzel goste in posadko na krov, ki naj bi bili vsi nepoškodovani. Premestili so jih na pomol Thap Lamu.

"Potrudili se bomo, da pomagamo prizadetim, in bomo še naprej zagotavljali odgovornost," je dejal DiveRACE operater v izjavi za javnost. Potekala naj bi uradna preiskava.

Lokalni heroji

Prejšnji dan (11. aprila) je zagorelo na krmi manjše komercialne ladje Aor Subpiti, ko je njegov motor zagorel.

Čoln se je vračal s potapljanja na grebenu pri Koh Koodu na drugi strani države, v vzhodni provinci Trat v Tajskem zalivu. V njem je bila štiričlanska tajska družina – dva otroka in njuni starši –, ki je bivala v letovišču Koh Kood Cabana.

Šestnajstletni krmar Manawat Bialy je utrpel znatne opekline po rokah in obrazu, ko je motor eksplodiral blizu mesta, kjer je delal, vendar naj bi kljub temu pomagal družini varno spraviti v vodo, preden je poskušal pogasiti ogenj.

Plamteči Aor Subpiti

On in 18-letni kapitan Supawat Rojanamol sta morala na koncu opustiti svoje poskuse zajezitve požara. Mimoidoči ribiški čoln in reševalci so pobrali družino, posadko pa so odpeljali v bolnišnico na zdravljenje opeklin.

Reševalne službe so bile obveščene okoli 11.40, uradniki pa so komentirali, da se zdi, da je bil požar naključen in da motor čolna izpolnjuje zahtevane varnostne standarde.

Upravljavec čolna Angkana Apibansri se je zahvalil reševalcem za njihov hiter odziv, obe posadki, ki ju lokalno pozdravljajo kot junaka zaradi odziva, pa naj bi si popolnoma opomogla.

Incident Ko Tao

Požar na Davidu Johnu (provincialni urad za odnose z javnostmi Surat Thani)

Zadnja dva incidenta sta se zgodila manj kot mesec dni po tem, ko je 26-letna londonska popotnica Alexandra Clarke izginila, ko je čarterska potapljaška ladja David John zajel ogenj in potonil.

Clarke je bil eden od 22 turistov in posadke na ladji, ko je zjutraj 16. marca izbruhnil požar, približno 10 km od obale Ko Tao na zahodni strani Tajskega zaliva.

Domnevali so, da je bila v stranišču na krmi, potem ko se je vrnila s potapljanja na lokaciji South-west Pinnacle, ko je okoli 10. ure zjutraj izbruhnil požar.

Po navedbah policije se je rezervoar za gorivo na čolnu med ponovnim polnjenjem prelil, pri čemer je hlape vžgala iskra, ko so zagnali motor. Ogenj se je hitro razširil po strojnici, saj so potapljači in posadka skočili v morje. Rešile so ju posadke zasebnih čolnov, ki jih je opozoril klic v sili.

Ladja se je na koncu potopila, kapitan in član posadke, ki sta polnila rezervoar, pa sta bila obtožena malomarnosti. Incident je bilo takrat poročano on Divernet.

Premor za kopanje

In to niso edini incidenti s turistično ladjo, ki vključujejo okvaro motorja na Tajskem v zadnjem mesecu. Na dvomotornem dnevnem čolnu s sedežem v Phuketu je prišlo do eksplozije motorja in požara Tanamarin 555 31. marca, ko so potniki plavali ob zasebnem otoku Mai Thon.

Ladja je bila na poti v Ko Phi Phi s tremi člani posadke in 33 večinoma ruskimi turisti ter njihovim vodnikom, med odmorom za kopanje pa naj bi kapitan odkril napako na motorju.

Ko je prišlo do eksplozije, je naročil nadomestni čoln za nadaljevanje potovanja. On, skupaj z inženirjem in še enim članom posadke je bil ranjen, trije turisti in njihov vodnik pa so bili poškodovani zaradi letečega šrapnela. Luški patruljni čoln je na koncu pogasil požar, medtem ko so poškodovane odpeljali v bolnišnico.

Zlasti Phuket so po poročanju lokalnega tiska začeli povezovati z incidenti s turističnimi ladjami, zaradi česar bodo tamkajšnje oblasti leta 2024 okrepile program naključnih pregledov.

Glede na Tajski izpraševalec v mesecu aprilu, ko država praznuje svoj naporen novoletni (Songkran) vodni festival, se redno zgodi do 50-odstotno povečanje števila nesreč na cestah in čolnih.

