Glasbenikova smrt pri potapljanju: napačna regulacija ali bolezen, povezana z alkoholom?

Končna sodba se zdaj pričakuje maja po zaključku razširjene preiskave o smrti britanskega glasbenega producenta med potapljanjem v Avstraliji leta 2019.

Mrliški oglednik preučuje dokaze, potem ko so bili zadnji dnevi zaslišanja prejšnji teden osredotočeni na kamen spotike manjkajočih dnevnikov servisiranja regulatorja za najem, ki ga je uporabljal potapljač.

37-letni Karl Bareham je umrl med potopom v zalivu Byron Bay blizu Brisbana v Novem Južnem Walesu. A Preiskava v Združenem kraljestvu marca 2020 je bil, kot so takrat poročali, preložen Divernet, potem ko je mrliški oglednik iz Suffolka izvedel, da avstralske oblasti še vedno preiskujejo potapljaško opremo, ki jo je uporabljal Bareham, in okoliščine incidenta.

Predvideno petdnevno zaslišanje se je na mrliškem sodišču v Sydneyju začelo decembra 2024 in je bilo po podaljšanju šele zdaj zaključeno z vprašanjem, ali je bila za Barehamovo smrt odgovorna okvarjena potapljaška oprema ali osnovne zdravstvene težave, povezane z alkoholizmom. O postopku so poročali v Guardian.

Nekdanji kitarist Bareham je postal producent in zvočni inženir kanadskega pevca in tekstopisca Dallasa Greena in njegove skupine. Mesto in barva. V Torontu je živel 16 let.

V Avstralijo sta prispela zaradi nastopa na festivalu v Brisbanu pozneje v mesecu, rekreacijski potop s čolnom pa je bil rezerviran za naslednji dan, 24. septembra.

Bareham je bil fizično brez kondicije in na splošno depresiven, čeprav je bil ob prihodu dobre volje, so povedali namestniku državnega mrliškega oglednika NSW Davidu O'Neilu.

Proizvajalec, kvalificiran za PADI, je pred tem izvedel 21 potopov in tisto jutro opravil osvežitveni tečaj s potapljaškim centrom PADI 5* Sundive Byron Bay, preden se je odpravil 2.5 km od obale, da bi se potopil v naravni rezervat Nguthungulli Julian Rocks.

Bil je miren in sončen dan. Tako Barehamov voznik kot potapljaški vodnik Yuko Inagaki sta povedala, da sta zaznala alkohol v njegovem izdihanem zraku, vendar so mrliškemu ogledniku povedali, da čeprav je morda bil obešen ali ga je prizadel časovni zamik, ni videti, da bi imel negativne posledice. Sundive naj bi izvajal politiko brez alkohola za potapljače.

Usodni potop

Inagaki je sprva vodil dva para prijateljev, od katerih je bil eden Bareham in inštruktor Sundive Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof je dejal, da ni opazil alkohola v Barehamovem izdihanem zraku niti ga ni imel za vinjenega in poročal, da je vneto preverjal svojo opremo, vključno z regulatorjem.

Ko je Nieuwenhof prišel do morskega dna, je dvignil pogled in videl Inagakija, kako pomaga Barehamu pri očitnih težavah z izenačevanjem. Inštruktor se je zato premaknil na mesto Nursery z drugim prijateljskim parom, saj je vedel, da je Inagaki z Barehamom, in ko se je naslednjič obrnil, da bi preveril, je videl par, kako se dviguje.

Inagaki je potrdil, da je Bareham nakazal, da ima težave pri izenačevanju pri spuščanju in nato pri nadzoru plovnosti, a potem, ko je zagotovila pomoč, je dal znak OK.

Odpravili so se proti vrtcu, a naslednjič, ko je Inagaki zagledal Barehama, je ležal 4 metre stran z obrazom navzgor na morskem dnu, delno zakrit s skalo. Priplavala je in videla, da je njegov regulator iz ust.

Inagaki je neuspešno poskušal ponovno vklopiti regulator in je Barehama premaknil pokonci, da bi opravil zasilni vzpon. Poskusi, da bi ga oživljali na površju, so bili neuspešni in mrtev je bil razglašen na plaži Pass okoli poldneva.

Prelaz, Byron Bay (Andy Hay)

Servis regulatorja

Strokovna priča za potapljanje je v preiskavi povedala, da čeprav morajo vsi vedeti, kdo je njihov prijatelj, sistem ni odpovedal, ker je Inagaki dejansko prevzel to vlogo od Nieuwenhofa in ni prišlo do ločitve od skupine.

Mrliški oglednik je slišal, da ima Maresova druga stopnja, ki jo je Bareham najel pri Sundiveu, strgana ušesa ustnika. Ni bilo jasno, ali so bili ti poškodovani pred potopom, čeprav Inagaki ni mislil tako. Potapljač bi jih lahko pregriznil, če bi utrpel napad.

Policijski potapljač je ugotovil, da je moč pokanja na regulatorju nenavadno velika in je dejal, da je bistveno težje dihati z globine nad 9 m, zaradi česar ni varno za potapljanje.

Servisni tehnik je ocenil napor pri razpokanju kot skoraj dvakratno spodnjo priporočeno mejo in zavrnil Sundivejev predlog, da bi to lahko kasneje povzročila sol ali pesek s plaže.

V dnevniku opreme Sundive iz skoraj petih mesecev pred smrtnim izidom je bilo ugotovljeno, da je druga stopnja puščala, a jo je ročno nastavila Stephanie Rings, uslužbenka Sundive, ki ni bila kvalificirana tehnika, saj je opravila le polovico tečaja, ki ga je odobril Mares.

Rings je trdil, da jo je usposabljal podizvajalec in certificirani tehnik Sundive Tom Hughes in da je on takrat nadziral njeno servisno delo, čeprav je Hughes, ki je nastopal za podjetje, zanikal, da jo je usposabljal ali nadziral njeno delo.

Rings je povedala, da je opravila rutino na Barehamovem regulatorju pred tem približno 20-krat, brez težav.

Regulatorji Mares so zahtevali servis na vsakih 100 potopov ali letno, z večjim servisom na vsakih 200 potopov ali dve leti. Regulatorji Sundive so bili servisirani enkrat letno, vendar je podjetje zavrnilo kot "zelo malo verjetno" namig, da bi jih lahko v tem obdobju uporabili do 200-krat.

Hughes je potrdil, da so bili zapisi vzdrževanja Sundive netočni glede tega, kdaj in kako pogosto je bil kos opreme uporabljen.

Kmalu po Barehamovi smrti je sodirektor Sundive David Robinson posredoval policiji fotografijo ene same strani iz servisnega dnevnika regulatorja. Pokazalo je, da je Rings 2. maja 2019 nastavil Barehamov regulator.

Vendar Sundive sodišču ni mogel pokazati celotnega ladijskega dnevnika in ga niso našli v potapljaškem centru. Ringsov odvetnik je želel vedeti, zakaj ni bil predložen noben dokaz, da regulator ni bil ponovno servisiran od začetka maja.

Robinson ni ponudil nobene razlage, ko ga je mrliški oglednik vprašal, ali je prikril zapise pred preiskavo.

Zdravniška mnenja

Medicinske izvedenske priče so menile, da bi bila večina potapljačev obvladljiva, čeprav bi bilo delo dihanja na regulatorju najema morda povečano, in da bi Bareham lahko prišel na površje, če bi bila to njegova edina težava.

Ugotovljeno je bilo, da je raven alkohola v potapljačevi krvi enaka dvema pijačama, verjetno prejšnji večer.

Trije zdravniki, ki so podali dokaze, so se strinjali, da je Barehamov alkoholizem in s tem povezana bolezen naredila dovzetnega za zdravstveni dogodek, ki se je sprožil med potapljanjem, vendar so njihove teorije o dejanskem vzroku smrti segale od potopnega pljučnega edema (IPO) do epileptičnega sindroma odtegnitve alkohola, ki je povzročil utopitev.

Poročali so, da je imel Bareham bolezen jeter, ki jo je povzročilo čezmerno pitje, in morda je imel tudi kardiomiopatijo ali bolezen srčne mišice, zaradi česar je bolj dovzeten za IPO (notranjo utopitev). Zaradi tega bi bil hipoksičen in nato nezavesten.

Potapljač je bil tako nenadoma onesposobljen, da se je verjetno utopil po nenadnem srčnem napadu ali napadu, zaradi česar je v paniki vzel regulator ali pomotoma izgubil svoj regulator.

