Potapljači filipinske mornarice umrli med odmorom

Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Dva pripadnika filipinske mornarice sta 2. avgusta umrla med rekreacijskim potapljanjem v Celebeškem morju približno 4 km od Barangay Mindupoka v Sarangani, zaradi česar je služba sprožila preiskavo.

Izkušena potapljača, moška, stara 48 in 50 let, sta se po poročanjih potapljala, medtem ko nista bila v službi, z dvema drugima osebama, vendar sta bila pogrešana več kot uro, preden so oba našli nezavestna na površini.

Po navedbah mornarice so ju ob prihodu v pokrajinsko bolnišnico Sarangani v Maitumu razglasili za mrtva. Oblasti še niso podale nobenih podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo.

Sarangani je provinca na skrajnem jugu Filipinov na otoku Mindanao, ki jo tuji potapljači redko obiščejo.

Tiskovni predstavnik mornarice, kapitan John Percie Alcos, je potrdil, da je bil eden od potapljačev na odmoru za duševno zdravje, drugi pa na odobreni odsotnosti. 

Dejal je, da njihova imena med preiskavo ne bodo razkrita. »Žalujočim družinam nudimo vso pomoč ... Predvsem pa priznavamo in spoštujemo služenje in predanost naših padlih mornarjev,« je dejal.

O Filipinska mornarica je dejal, da poleg preiskave incidenta pregleduje tudi potapljaške protokole, da bi ugotovil morebitne potrebne izboljšave tako rekreativnih kot operativnih potapljaških postopkov.

Dva ruska potapljača umrl na Filipinih potem ko so ga v začetku letošnjega leta odnesli močni tokovi.

