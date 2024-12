Rekordna kazen za podjetje, ki je pustilo najstnika samega na prvem potopu

Smrt 18-letnika med njegovim prvim potopom je povzročila največjo kazen na delovnem mestu v zgodovini ameriške zvezne države Minnesota – v višini več kot 730,000 ameriških dolarjev (576,000 funtov).

Joe Anderson je umrl 21. maja, ko se je za podjetje Your Lake Aquatic Plant Management iz Columbia Heightsa potapljal za čiščenje plevela iz Lac Lavon, ribiškega jezera v Apple Valleyju. Smrtni dogodek je bil prijavljen on Divernet v juniju.

Anderson, študent univerze Bethel, ki namerava pozneje v tem letu študirati poslovanje v Arizoni, je med poletnimi počitnicami delal skupaj s petimi drugimi zaposlenimi v podjetju Your Lake.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Poslan je bil, da očisti plevel in druge odpadke na globinah 3-5 m, a ko so drugi potapljači prišli na površje, so ugotovili, da njegovih mehurčkov izpušnih plinov ni mogoče videti, in so šli ugotovit, kaj se je zgodilo, kot je razvidno iz poročila o preiskavi Minnesotske službe za varnost pri delu in zdravstvena uprava (OSHA).

Andersona so našli z izvlečenim ustnikom regulatorja, neodzivnega ležečega na jezerskem dnu. Pripeljali so ga z, kot se je zdelo, hudo podhladitvijo in oživljali, vendar je tri dni pozneje umrl v bolnišnici.

Izkazalo se je, da se Anderson še nikoli ni potapljal s potapljaško opremo. Po navedbah OSHA je prejel samo 10-15 minut usposabljanja od drugega zaposlenega, ki ni imel certifikata za potapljanje.

Preiskava OSHA je zaključila, da zaposleni v podjetju Your Lake niso imeli ustreznih izkušenj ali usposabljanja za varno opravljanje svojega dela in niso bili usposobljeni za postopke odzivanja v sili, kot je oživljanje ali druga prva pomoč. Podjetje ni imelo priročnika o varnih praksah in nadzornik potapljaških operacij ni bil prisoten, ko se je zgodil incident.

OSHA je vaše jezero zdaj označila za pet »namernih« kršitev varnostnih standardov komercialnega potapljanja, kategorija, rezervirana za primere, v katerih naj bi se podjetje zavedalo, da prevladujejo nevarni pogoji, vendar si ne prizadeva razumno za njihovo odpravo.

Joe Anderson

Vsaka od treh kršitev je znašala najvišji znesek 161,323 dolarjev, drugi dve pa 123,200 dolarjev. Podjetje izpodbija citate.

Urad šerifa okrožja Dakota še vedno izvaja kazensko preiskavo skupaj z uradom okrožnega tožilca.

Glede na Minnesota Star Tribune, je bil Anderson drugi delavec v Minnesoti v dveh letih, ki je umrl med potapljanjem, da bi odstranil podvodni plevel. Zaposleni v podjetju, imenovanem Dive Guys of Wayzata, se je junija 2022 utopil med delom v jezeru Minnetonka, podjetje pa je prejelo pet obtožb, od tega dva zaradi namernih kršitev, čeprav je bila skupna kazen v višini 180,850 USD po pritožbi znižana.

