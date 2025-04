Jadrnica za reševanje Rdečega morja zapuščena po udarcu v greben

Potapljanje z živo desko na Rdečem morju Firebird, ki ga upravlja Into The Blue s sedežem v Hurgadi, so morali evakuirati, potem ko je trčil v greben severno od Šarm el Šejka, čeprav se domneva, da še ni potonil. Čoln je plul proti severu po zalivu Aqaba proti Dahabu.

O trčenju je poročala egiptovska zbornica za potapljanje in vodne športe (CDWS), ki je povzročil "znatno škodo" na plovilu, se je zgodilo 1. aprila okoli 20. ure zjutraj. Vseh sedem gostov in sedem članov posadke naj bi bilo na varnem in zdravih.

CDWS je prejel klic v sili okoli 1.30, do takrat pa je bil čoln že evakuiran, poroča Into The Blue. Zbornica je obvestila regionalne pomorske in kopenske službe za nujne primere, da se odpravijo na kraj dogodka.

"Zahvaljujoč hitremu in profesionalnemu odzivu naše posadke in potapljaškega vodnika so bili vsi gostje varno evakuirani v 16 minutah, skupaj z njihovimi potnimi listi in osnovnimi stvarmi," je poročal Into The Blue. »Gostje so bili takoj premeščeni na kopno v spremstvu vodnika.

"Po uspešni evakuaciji gostov so bili tudi naši člani posadke varno evakuirani, potem ko so zagotovili dodatne osebne predmete in opremo."

Službe za nujno pomoč so se pojavile med 2.30 in 3. uro zjutraj, da bi podprle operacijo in "zagotovile nemoten prevoz vseh do bližnjega hotela na počitek in varnost".

Leta 2003 so ga leta 2019 zgradili potapljači za potapljače in leta 32 prenovili XNUMX-metrski Firebird je imela kapaciteto do 16 gostov v osmih kabinah. Prevažal je dva Zodiaka in dva rešilna splava za 25 oseb.

Into The Blue, ki je šele februarja preimenovan iz Deep Blue Cruises, prav tako obratuje Firebirdsestrsko plovilo Thunderbird in 50m Katana.

Firebird goste so premestili v hotelsko nastanitev v Hurgadi, da bi počakali na odhod v domovino. Po poročanju CDWS so bili štirje gostje Nemci, en Švicar in druga dva potapljača Egipčana.

Into The Blue je izjavil, da je sodeloval z oblastmi, da bi rešil vse, kar je še mogoče pridobiti Firebird. "Zahvaljujemo se oblastem in naši predani ekipi za njihovo izjemno obravnavo situacije in ostajamo zavezani varnosti in dobremu počutju vseh tistih, ki plujejo z nami," so zapisali.

Incident je zadnji v nizu nesreč potapljaških čolnov na Rdečem morju, zaradi katerih so regionalni regulatorji pozvali, naj poostrijo uveljavljanje varnostnih ukrepov za turistične čolne – tudi iz lastnega Združenega kraljestva. Oddelek za preiskavo pomorskih nesreč. Izdala je svoje varnostni bilten za britanske turiste, ki uporabljajo plovila Rdečega morja.

CDWS pravi, da je vzrok za Firebird incident zdaj preiskujejo Ministrstvo za turizem in drugi organi, čeprav so ugotovitve in sklepi številnih tovrstnih preiskav, napovedanih na območju Rdečega morja, redko javno objavljeni.

