Iskanje britanskega potapljača na Filipinih prekinjeno

Filipinska obalna straža je prekinila dvodnevno podvodno akcijo iskanja britanskega potapljača, ki je 22. aprila izginil v Dauinu, Negros Oriental.

Njena potapljaška ekipa in drugi potapljači prostovoljci so do včeraj (24. aprila) poskušali najti 44-letnega Marka Davida Morrisa.

O Obalna straža izjavil, da bodo njegove obalne patrulje nadaljevale površinske operacije na širokem območju v upanju, da bodo odkrile pogrešanega – čeprav je nacionalna policija izrazila tudi nekaj dvomov o tem, ali se je Morris sploh šel potapljat.

Manjka: Mark David Morris (provincialni policijski urad Negros Oriental)

Lokalni in pokrajinski uradi za zmanjševanje tveganja in obvladovanje nesreč (DRRMO), Urad za požarno zaščito in številni potapljači prostovoljci, vključno s strokovnjaki iz letovišč in centrov na tem območju, so izvedli vrsto podvodnih iskanj.

Južni tokovi, opisani kot »zmerni do močni«, so se nadaljevali, medtem ko so poskušali locirati Morrisa, do 23. aprila pa so operacijo že omenjali kot operacijo iskanja in izterjave.

Ni zamudil do jutra

Policija Dauin je sporočila, da je Morris zapustil svoje najeto stanovanje v torek okoli 3. ure, potem ko je stopil v stik z lokalnim prijateljem in mu povedal, da se bo potapljal sam.

To poročilo se nanaša na "prosto potapljanje", čeprav zaradi številnih uradnih omemb "potapljanja" ostaja nejasno, ali se je Morris nameraval potapljati, potapljati na dah ali dihalko. Strani v družabnih omrežjih kažejo, da je bil potapljač, obalna straža pa se je sklicevala na to, da je njegova "potapljaška oprema" manjkala v stanovanju.

Potapljači se podajo v nov poskus iskanja pogrešanega Britanca

Morrisova žena Emily Tan Fern, 42, prebivalka Singapurja, naj bi spala, ko je zapustil stanovanje, in šele ob 8. uri zjutraj je ugotovila, da ga ni in je poklicala policijo, zaradi česar so se začela iskanja.

Morris je svojemu prijatelju povedal, da gre na plažo pred letoviščem Lalao Beach Resort v Dauinu, vendar je policija dejala, da ker nihče ni bil priča njegovemu vstopu v morje, so morali raziskati tudi možnost, da se sploh ni potapljal.

