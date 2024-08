Tožba Titana: Rush se je videl kot 'maverick genij' globokega potapljanja

Francoski potapljač Paul-Henri Nargeolet je opravil več potopov Titanic kot katerikoli drug človek, toliko, da je bil znan kot "gospod Titanik".

Torej, ko so on in še štirje člani posadke umrli na eksperimentalnem krovu Titan potopno lani, je bilo presenečenje, da je s svojo ravnjo izkušenj prevzel vlogo navigatorja na turističnem izletu OceanGate do globoko ležeče razbitine.

Zdaj družina Nargeolet trdi, da sta OceanGate in njegov pokojni ustanovitelj in izvršni direktor Richard Stockton Rush, ki je pilotiral plovilo iz ogljikovih vlaken, ko je izginilo 18. junija 2023, namerno zavedla nekdanjega poveljnika mornarice, da je verjel, da Titan je bilo bolj varno kot je bilo.

Pravijo tudi, da v nasprotju s prejšnjimi poročili stanovalci ne bi vedeli ničesar, kdaj Titan implodirali, bi bili dejansko predhodno opozorjeni na bližajočo se nevarnost in bi v svojih zadnjih trenutkih trpeli »duševne bolečine«.

Družina je sprožila tožbo v višini 50 milijonov ameriških dolarjev proti Rush, OceanGate in drugim subjektom, ki so sodelovali pri razvoju Titan, ki zahteva, da se okoliščine usodnega dogodka obravnavajo pred poroto.

Titan izgubila stik s svojo podporno ladjo dve uri po odhodu s površja in zelo odmevno globokomorsko misija iskanja in reševanja nadaljeval štiri dni, preden so razbitine našli manj kot 300 m od Titanicpremcu, na globini 3.8 km.

V tožbi družina trdi, da je bil Rush videti ponosen na zaničevanje industrijskih standardov in aktivno gojil podobo o sebi "kot 'maverick geniju' sveta globokomorskega potapljanja".

V preteklosti je kritiziral ameriško zakonodajo o varnosti potniških plovil, ker "po nepotrebnem daje prednost varnosti potnikov pred komercialnimi inovacijami".

O Titan potopni – kupola iz titana, trup iz ogljikovih vlaken (OceanGate)

Njegov pristop naj bi bil tipičen z uporabo poceni Logitecha video- krmilnik igre za pilota Titan. Družina pravi, da so uporabljeni »hip, sodobni sistemi brezžične elektronike«, za razliko od tistih pri vseh prejšnjih podmornicah, temeljili na neprekinjenosti vira energije.

Tožba je bila vložena 13. avgusta na višjem sodišču v Washingtonu za okrožje King. OceanGate je imel sedež v državi, preden je po nesreči prekinil vse svoje dejavnosti.

"Vztrajna malomarnost"

»Katastrofalna implozija, ki je terjala Nargeoletovo življenje, je neposredno posledica vztrajne malomarnosti, nepremišljenosti in malomarnosti OceanGatea, Rusha in drugih obtoženih pri načrtovanju, gradnji in delovanju Titan,« navajajo tožniki.

»Nargeolet je morda umrl ob tem, kar je rad počel, razen njegove smrti – in smrti drugih Titan članov posadke – je bilo napačno.« The Titanic strokovnjak je od leta 37 opravil 1987 spustov na Titanik, večinoma pa je delal za rešitev RMS Titanic Inc pridobiti artefakte za svoje razstave.

Umrl je skupaj z Rushom in potniki, britanskim milijarderjem Hamishem Hardingom, pakistansko-britanskim poslovnežem Shahzado Dawoodom in njegovim sinom Sulaimanom. OceanGate je od njih zahteval, da pred začetkom odprave podpišejo izjavo o odpovedi odgovornosti, ki priznava tveganja odprave.

»V tožbi smo trdili, da bi bil Stockton Rush transparenten glede vseh težav, ki so se zgodile z Titan, kot tudi prejšnjih, podobnih modelov, nekdo tako izkušen in razgledan, kot je PH Nargeolet, ne bi sodeloval,« pravi Matt Shaffer, odvetnik, ki zastopa družino.

Inženirji obalne straže za varnost na morju pregledajo zadnji pokrov iz titana, pridobljen s Titana (Nacionalni odbor ZDA za varnost v prometu)

Drugi član pravne ekipe, Tony Buzbee, je izjavil: »Mislim, da je zgovorno, da čeprav sta Univerza v Washingtonu in Boeing imela ključno vlogo pri oblikovanju prejšnjih, vendar podobnih različic Titan, sta oba pred kratkim zavrnila kakršno koli vpletenost v podvodni model, ki je eksplodiral."

Varnostni zapis

Globokomorske podmornice so na splošno imele dobre rezultate glede varnosti, vendar so običajno izdelane iz trdnega titana in ne iz titana, pritrjenega na lahko telo iz ogljikovih vlaken, kot se uporablja za Titan.

Nekateri strokovnjaki in potencialni potniki so imeli javno kritiziral zasnovo podmornice dolgo pred potovanjem, kot so poročali v prejšnjih zgodbah Divernet, vendar je Rush njihove ugovore zavrnil, ko je skušal globokomorske turiste prepričati, da plačajo do 250,000 ameriških dolarjev za obisk Titanic mesto.

Trdil naj bi, da je vgradil napreden akustični varnostni sistem, ki bi opozarjal TitanPotniki bi morali, da trup poči pod pritiskom, ampak mehanizem, zasnovan tako, da spusti balast in ga prinese Titan varnostno kopiranje v sili naj bi spodletelo.

»Po mnenju strokovnjakov bi se še naprej spuščali, ob popolnem zavedanju nepopravljivih okvar plovila, doživljali bi grozo in duševno bolečino pred Titan na koncu implodira,« trdi tožba.

Poleg OceanGate in Rush so kot obtoženci navedeni nekdanji direktor inženiringa podjetja Tony Nissen in Hydrospace Group, Janicki Industries in Electroimpact, podjetja, ki naj bi sodelovala pri načrtovanju in proizvodnji Titan.

