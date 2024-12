Združeno kraljestvo izraža "resno zaskrbljenost" glede varnosti potapljaških čolnov v Rdečem morju

Nedavni val nesreč potapljaških čolnov v Rdečem morju ni ušel pozornosti britanskih vladnih preiskovalcev.

O Oddelek za preiskavo pomorskih nesreč (MAIB) je pravkar javno izrazil svoje pomisleke, pri čemer je glavni inšpektor za pomorske nesreče kapitan Andrew Moll pisal Egiptovski organ za pomorsko varnost (EAMS), da izrazi svoje pomisleke in zahteva polno sodelovanje pri njegovih preiskavah.

"Glede na dokaze, ki jih je MAIB do zdaj pridobil, obstaja razlog za resno zaskrbljenost glede varnosti nekaterih egiptovskih potapljaških čolnov, ki delujejo v Rdečem morju," navaja podružnica.

Moll, ki se je MAIB-u pridružil iz kraljeve mornarice leta 2005 in od leta 2018 vodi enoto kot glavni inšpektor, je zadolžen za preučevanje vzrokov pomorskih nesreč, objavljanje poročil z varnostnimi priporočili in namen povečanja ozaveščenosti o tem, kako nastanejo pomorske nesreče.

Od številnih nedavnih incidentov, v katere so bili vpleteni egiptovski potapljaški čolni, ki delujejo v Rdečem morju, se MAIB osredotoča na tri, ki so se zgodili v zadnjih 20 mesecih in so vključevali državljane Združenega kraljestva.

Ti so zadevali Kraljica Carlton, ki se je prevrnil 24. aprila 2023, zaradi česar je bila krovna ladja zapuščena, vendar so bili vsi potniki in posadka rešeni; Hurricane, ki je zajel požar 11. junija 2023 in umrli trije državljani Združenega kraljestva; in nazadnje, Morska zgodba, ki se je prevrnila 25. novembra letos.

MAIB navaja, da je slednja potopitev povzročila kar 18 smrtnih žrtev ali pogrešanih ljudi, vključno z dvema državljanoma Združenega kraljestva. Divernet pred tem ugotovil, da je zadnji seznam žrtev skupaj 11, s štirimi najdenimi trupli in sedmimi pogrešanimi, in je zahteval pojasnila od MAIB.

Morska zgodba (gubernija Rdeče morje)

V skladu s protokoli v Kodeksu preiskovanja nesreč Mednarodne pomorske organizacije (IMO) je MAIB uradno registriral Združeno kraljestvo kot "bistveno zainteresirano državo" v egiptovskih varnostnih preiskavah teh incidentov.

Drugi takšni dogodki v egiptovskem Rdečem morju iz druge polovice leta 2024, o katerih so prav tako poročali Divernet vpleteni nouran, ki je zagorelo 6. novembra; Zapeljevanje, ki je potonila 24. oktobra; in eksocet, ki je udaril v greben na 25 junij.

MAIB pravi, da trenutno pripravlja varnostni bilten za objavo, ki navaja skrb vzbujajoča področja posameznikov, ki se nameravajo potapljati z živo desko. počitnice v regiji Rdečega morja je treba upoštevati pred rezervacijo.

