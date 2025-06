Umrla je britanska legenda potapljanja na razbitine Jamie Powell

Britanski potapljač na razbitine in pionir potapljanja z mešanimi plini Jamie Powell, ki so ga sodobniki opisali kot "legendo tehničnega potapljanja", je umrl po potopu z rebreatherjem med prvo svetovno vojno. G42 Razbitina torpednega čolna v Doverski ožini.

Powell se je po potopu, ki se je na oddaljenem mestu zgodil na globini približno 50 m, pojavil v sredo, 18. junija. Njegov potop-računalnik Po besedah ​​drugih potapljačev na krovu je potek teka potekal brez posebnosti, popolna dekompresija pa je bila izvedena kot običajno. Vendar pa je kmalu po odstranitvi opreme poročal o bolečinah v rami in prejel je kisik.

Ker se je zdelo, da se njegovo stanje slabša, je kapitan izdal zahtevo za takojšnjo evakuacijo. Helikopter obalne straže je Powella prepeljal v bolnišnico Royal London, kjer so ga stabilizirali, preden so ga premestili v hiperbarično komoro v bližnji bolnišnici. Bolnišnica Whipps Cross na zdravljenje kožne upogibne rane, vendar si ni opomogel in je bil razglašen za mrtvega.

Popolno posmrtno Pregled še ni bil opravljen in preiskava je v teku, obalna straža pa je zadržala potapljačevo opremo, vključno z njegovim rebreatherjem z zaprtim krogom.

Powell se je v svoji bleščeči potapljaški karieri držal odprtega kroga, vse do letos, ko je prešel na rebreather.

Najprijaznejše duše

»Vsa napredna/tehnična potapljaška skupnost ga je poznala kot eno od legend tega športa,« je dejal dolgoletni potapljaški soigralec in tovariš Leigh Bishop, ki Powella opisuje kot svojega najboljšega prijatelja. »Vsi so ga poznali kot pravega gospoda, eno najprijaznejših duš, mentorja in prijatelja, mnogi pa so ga občudovali ne le kot potapljača, ampak tudi kot človeka.«

Powell je umrl sredi petdesetih let in se je potapljal že od 50. leta. Kot član britanske potapljaške ekipe Starfish Enterprise, ki je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ena prvih potapljaških ekip na svetu za iskanje razbitin z mešanim plinom, se je skupaj z drugimi v skupini »sami naučil uporabljati mešani plin, ker dobesedno ni bilo tečajev, ko so se lotili tega, kar so počeli«, pravi Bishop.

Jamie Powell skače iz Doverja leta 2024 (Leigh Bishop)

Leta 1994 je bil Powell član prelomne skupine Polly in Simona Tapsona Lusitania odprava z mešanimi plini ob obali Irske. Potapljal se je tudi 120 metrov globoko Britannic v zgodnjih letih raziskovanja odprtega kroga Titanicsestrska ladja, pri čemer sta tako njegova mati kot žena delovali kot podporni potapljači na odpravi v Grčijo pod vodstvom Nicka Hopea leta 1998.

Sodeloval je tudi pri zgodnjih raziskavah globokih razbitin, kot je HMS Affray, HMS Kralj Edvard VII, HMS Aboukir, HMS Hogue in HMS Cressy v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »Potapljal se je na stotine nedotaknjenih razbitin ladij, ki jih v Rokavskem prelivu še nihče ni videl,« pravi Bishop. »Ni bilo veliko kapitanov, ki ga ne bi poznali in spoštovali.«

»Plymouthski komercialni potapljač in inštruktor Tony Hillgrove ga je imel za morda najboljšega potapljača, kar jih je kdaj poznal, ameriški potapljači na razbitinah, kot so Gary Gentile, John Chatterton in Richie Kohler, pa so se vsi potapljali z njim in ga zelo spoštovali kot potapljača na razbitinah in prijatelja.«

»Jamie je bil legenda skozi vse moje potapljaško življenje,« je komentiral inštruktor Kieran Hatton, Rick Ayrton pa je dodal: »Tako žalostna novica – Jamie je bil ena od življenjskih zvezd v potapljaškem svetu.«

'Tiha miška'

Bishop opisuje Jamieja Powella kot »tiho miško«, ko je prišlo do medijske izpostavljenosti njegovih podvodnih dosežkov: »Morali bi ga kar tako na hitro prepričati. Rezerviral bi potapljaški najem in nihče ne bi nikoli pomislil, kakšne bogate potapljaške izkušnje ima 'drugi potapljač na čolnu'.«

“He loved the history of razbitine and restoring the artefacts that he so often came across.

»V zadnjih letih je odkril ljubezen do raziskovanja razbitin ladij v Doverski ožini z novimi prijatelji, saj so plitvejši potopi bolj ustrezali njegovi želji po daljšem času na dnu. Pravzaprav je potapljanje morda vzljubil v poznejših letih bolj kot kdaj koli prej.«

Powell je živel v zahodnem Londonu in več kot 30 let delal za tovorni prevoz British Airways na letališču Heathrow. Poleg potapljanja je užival v ribolovu, skandinavski thrash metal glasbi in belgijskem pivu, znan pa je bil po značilnih brkih, ki so se ujemale z njegovo navado oblačenja kot angleški podeželski gospod.

Jamie Powell zapušča ženo Becky in dve hčerki, ki so vsi skupaj uživali v potapljanju kot družina.

