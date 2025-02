Prostovoljci osvobodijo privezanega kita v Skyeju

at

at 8: 19 am

Kita grbavca, ki se je zapletel v vrvi v ribogojnici Skye, so osvobodili prostovoljci British Divers Marine Life Rescue.

BDMLR je prvič izvedel za stisko živali ob 7. uri zjutraj 30. januarja in do sredine popoldneva so prvi člani njegove ekipe za razvozlavanje velikih kitov že prispeli na zahodni škotski otok iz celega Združenega kraljestva, čez noč pa se jim je pridružilo še več.

Lokalni zdravniki BDMLR so spremljali 9-metrskega kita in si prizadevali, da se mu ljudje ne bi približali, medtem ko je ribogojnica lososa Organic Sea Harvest začasno ustavila svoje dejavnosti in prerazporedila osebje za pomoč pri reševanju.

Podvodni posnetki, posneti popoldne, so razkrili, da je tisto, kar so člani ekipe prvotno vzeli za enojno zanko vrvi, v resnici dvojno ovita, z eno dolžino okoli kitove glave in drugo ujeto njegovo levo prsno plavut.

Videti je bilo, da bo zaradi tega težka naloga še bolj zahtevna, saj bo treba vrvi prerezati zaporedno, da bi kitu preprečili, da bi odplaval s še vedno pritrjeno vrvjo.

Prostovoljci so naslednji dan ob prvem svitu prispeli na mesto v majhnem čolnu in ugotovili, da bi zaradi velikosti, moči in verjetne stopnje stresa kita nepreviden pristop postal nevaren.

OSH ribogojnica lososa ob Skyeju (OSH)

Vendar jim je uspelo prerezati dele vrvi, kot je bilo načrtovano, in osvoboditi plavut in nato glavo, čeprav je trajalo do 10.30, da so dokončali delo.

Sprva je bil kit videti preveč izčrpan, da bi se odzval na novo pridobljeno svobodo. Nato se je odpravila proti severu, "močno plavala, se potapljala in se vračala na površje".

"Med reševanjem je postalo jasno, da je bil kit že prej zapleten in je nosil stare vrvi, kakršne Organic Sea Harvest ne uporablja," so sporočili iz ribogojnice. »Prav ta obstoječa zapletena vrv se je zataknila za privez kmetije, ko je plavala mimo.

»Na srečo ekipi BDMLR ni uspelo samo osvoboditi kita iz ribogojnice lososov, ampak so ga lahko osvobodili tudi drugih vrvi, ki jih je nosil.

"Morski sesalci, vključno z delfini in kiti, so običajen prizor v bližini ribogojnic lososov, vendar je zelo redko, da pridejo v stik z našimi lokacijami."

BDMLR poklonila tudi obalna straža, v Škotski načrt za nasedanje morskih živali in operaterju brezpilotnih letal Anthonyju Rigellu za njihovo podporo med, kar je opisano kot "težko reševanje".

Tudi na Divernetu: KIT GRBAVCA PO NASEDANJU NA ŠKOTSKEM NAZAJ V MORJU, JULIJ PRINAŠA REDKA IN NENAVADNA VAZANJA KITOV, BDMLR PRIPRAVLJEN KOT DOLPHIN STRANDS V CORNWALLU, MNOŽIČNO NASEDANJE DELFINOV NA ANGLESEYJU