Bo 25 % manj angleških loncev povečalo storitve za potapljače?

Nedavni incident, ki vključuje zdravljenje dekompresijske bolezni na Malti in poročal o Divernet je pritegnil pozornost potapljačev na možnost, da celo doseganje hiperbarične komore morda ne potegne črte pod nujnostjo.

V Angliji nacionalna zdravstvena služba trenutno želi povečati svoje hiperbarične storitve, nasprotno intuitivno z zmanjšanjem števila centrov, pooblaščenih za nudenje zdravljenja nagnjenim potapljačem.

Predlaga zmanjšanje skupnega števila z osem na šest kot del sprememb specifikacije storitev hiperbarične kisikove terapije (HBOT) in dogovorov o naročanju ponudnika. Vzdrževanje omrežja trenutno stane 8.2 milijona funtov na leto.

NHS England pravi, da so z izjemo komor v Londonu in Midlandsu vsi obstoječi hiperbarični centri locirani blizu obale in da smernice dobre prakse določajo optimalen čas za zdravljenje od pojava simptomov v šestih urah, kar je še posebej pomembno za bolnike s plinsko embolijo.

Predlog naj bi bolnikom še vedno omogočal, da bodo do najbližjega centra po cesti prispeli v največ štirih urah.

Ohranjanje v praksi

Nekateri ponudniki trenutno zdravijo sorazmerno majhno število pacientov, pravi NHS, kar pomeni, da bi bilo lahko za vsakega člana osebja izziv opraviti najmanjše število pristnih (v nasprotju s simuliranimi) zdravljenj, potrebnih za ohranitev njihove klinične usposobljenosti. Prav tako vsi trenutni ponudniki niso opremljeni za zdravljenje kritično bolnih bolnikov, piše.

Nacionalna zdravstvena služba Anglije je začela posvetovanje, v katerem išče mnenja pacientov in širše javnosti o predlaganih spremembah, za katere pravi, da bodo vplivale na izboljšanje pravočasnega dostopa do zdravljenja za bolnike, zmanjšale razlike v dostopu do oskrbe za kritično bolne bolnike in, z novimi postopki spremljanja zagotoviti spremljanje in pregledovanje dolgoročnih rezultatov za bolnike.

Kot upravni organ potapljanja je British Sub-Aqua Club pravi, da je bilo povabljeno, da zastopa stališča in interese potapljačev, in se bo uradno odzvalo na posvetovanje. »Pogovarjamo se z drugimi stranmi, ki sodelujejo pri tem posvetovanju, da bi v imenu naših članov dobili najboljše rezultate,« pravi izvršna direktorica BSAC Mary Tetley.

Vsi posamezni potapljači ali skupine, ki želijo oddati svoje povratne informacije, lahko to storijo, vendar je treba oddajo zaključiti do 13. oktobra. NHS England priporoča branje javnosti posvetovalno vodenje, ocena vpliva na zdravje Equalities in spremenjena specifikacija storitve pred izpolni svojo posvetovalno anketo.

